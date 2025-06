La hija de Paz Padilla reaparece tras la polémica suscitada por su nuevo proyecto profesional y señala a la actriz: "Muy feas"

La polémica en torno al uso de la icónica raspa de pescado en Zahara de los Atunes sigue dando mucho de que hablar. En los últimos días, comerciantes locales han mostrado su malestar tras conocer que el símbolo podría dejar de formar parte de su imagen tradicional, una controversia que ha salpicado directamente a Paz Padilla y a su hija, Anna Ferrer Padilla. Ante la confusión y las críticas recibidas, ambas han querido aclarar públicamente su postura y defender el trabajo que hay detrás de su firma.

La humorista ha explicado a través de un comunicado que no ha sido ella quien ha solicitado la retirada del símbolo, sino que se trata de una gestión del Registro de Marcas y Patentes. Sin embargo, los comerciantes consideran incoherente la situación, ya que la raspa lleva más de veinte años identificando a la localidad y forma parte de su identidad cultural.

Por su parte, Anna ha hablado con Europa Press y ha calificado de "muy feas" las críticas dirigidas a su madre, lamentando el dolor que supone para ellas escuchar comentarios sobre su vínculo con Cádiz: "Es que claro, sentir que te dicen de qué de tu tierra, pues es duro. A mí me parece feo. Claro, al revés. Y siempre llevamos Cádiz por bandera, imagínate" .

La influencer también ha querido restar dramatismo a la controversia sobre el logo de su firma, asegurando que "son cosas que pasan todos los días en las marcas" y recalcando que no se trata de una raspa universal.

Anna, que acaba de regresar a Madrid tras un viaje, se ha mostrado tranquila y agradecida por el apoyo de sus seguidores: "Solo queríamos aclararlo para mí, para mis seguidoras y la gente que nos conoce, para que sepan lo que es la realidad. Y ya está, a mí lo demás me da igual, pero sé que la gente que me sigue sabe lo que es 'No ni na' para nosotras, para mí, lo que yo trabajo en eso. Entonces, estoy tranquila por ese lado".