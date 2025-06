Omar Sánchez confirma su relación con Anabel Pantoja con un contundente comunicado y zanja los rumores: "El valor de una persona..."

A Anabel Pantoja le han llovido las críticas por el look que lució el pasado viernes en la boda de su íntima amiga Susana Molina con Guille Valle, un diseño fluido en color negro con escote halter con tira de abalorios en blanco, y espalda descubierta que no gustó a muchos de sus haters, como así se lo hicieron saber llenando su perfil de comentarios ofensivos.

"Dónde vas sin sujetador hija mía, que no eres Kate Moss"; "Estás para cargar sacos en esa espalda"; "Madre mía, parece la pollera del mercadillo"; "Siempre en fotos que he visto con las tetas al aire, más que sea de un chino compra un sujetador"; "Hortera"; "Chachona"; o "por favor, que mal le siente el traje, con al parte de abajo del pecho, enseñándola en plan horterísima", son solo algunos de los ataques que ha recibido, y a los que respondía a corazón abierto sin poder contener las lágrimas.

"Hoy sí. Hoy habéis ganado el juego. Vuestro premio: hacerme daño. Hoy lo habéis conseguido y solo leí los primeros porque tuve que parar. Jamás imaginé que las redes se pudieran convertir en una guerra con bombas y metralletas. Sois malignos y encima os veo algunos las caras... vuestras familias y no sé por qué llegáis a expresar tantísima inquina con mi físico y mi vida" se ha preguntado completamente rota.

Contundente comunicado

Y ahora ha sido su exmarido Omar Sánchez -del que se separó en enero de 2022 cuatro meses después de su boda- el que ha salido en defensa de Anabel con un contundente comunicado publicado en su cuenta de Instagram en el que, aunque no la nombra en ningún momento, queda claro que la apoya incondicionalmente en este complicado momento.

"Me parece increíble que a estas alturas todavía haya personas que se sientan con el derecho de opinar sobre el cuerpo de los demás. En mi última publicación y en otras de personas cercanas, he visto comentarios horribles y destructivos simplemente por no tener el cuerpo que algunos consideran "ideal" ha comenzado, preguntándose a continuación "¿de verdad seguimos midiendo el valor de una persona por su físico? ¿Tan vacíos estamos que necesitamos señalar lo que consideramos "imperfecto" en otros para sentirnos mejor con nosotros mismos?"

"Está claro que hay que intentar llevar una buena salud, pero no estoy de acuerdo o creerse con el derecho de insultar detrás de una pantalla o móvil porque esa persona sea conocida o pública" ha dejado claro, censurando los ataques que ha recibido su exmujer por su físico.

Asegurando que "lo peor es que nadie sabe por lo que está pasando esa persona", Omar ha afirmado que "puede haber detrás problemas de salud, trastornos alimenticios, momentos de estrés". "O simplemente... una persona feliz con su cuerpo y ya está. ¿Y eso molesta?" ha sentenciado sin dar crédito.

"Meterse con el físico de alguien, burlarse, opinar, no es gracioso y desde luego no es inofensivo" ha dejado claro, reconociendo que le parece "lamentable" que a día de hoy todavía haya que recordar que "el respeto y la empatía van por delante de cualquier "opinión".

"Así que da mucha pena que en 2025 tengamos que seguir viendo este tipo de comentarios. Espero y deseo que poco a poco esto se vaya acabando" ha concluido su "reflexión", que en pocos minutos ha desatado multitud de comentarios aplaudiendo su defensa a Anabel, que por el momento no ha reaccionado públicamente a este mensaje.