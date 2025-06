Rosa se despide de Pasapalabra con un bonito mensaje: "Gracias por vuestra simpatía, han sido programas muy divertidos"

Rosa cumplió este lunes 144 programas en Pasapalabra y dejó al plató en shock con su mensaje de despedida. Lo hizo para decir adiós a los cuatro últimos invitados: Arantxa del Sol, Juan Dávila, Cristian Valencia y Nuria March.

Antes de enfrentarse al Rosco frente a Manu, después de acumular más segundos que su rival en las pruebas anteriores, Rosa se dirigió a los famosos. "Quería despedirme de los invitados. Agradeceros a los cuatro por vuestra simpatía, han sido programas muy divertidos y muy relajados. Y a mi equipo muchas gracias por los segundos. Habéis jugado genial. Christian, espero que no te hayamos asustado y que quieras volver. Y Nuria tú también lo has hecho estupendamente. Mucha suerte a los cuatro", pronunció la gallega.

A continuación hizo lo mismo Manu, con su ya clásico poema. "Quería despedirme de los invitados, porque me lo he pasado muy bien, como si estuviese en un día de marzo o de Martch como Nuria, en la Costa del Sol como Arantxa o en Valencia como Cristian, así que me he sentido como en mi casa, porque mi pueblo es de Ávila como Juan", dijo.

Manu desveló así uno de sus secretos mejor guardados. Aunque es madrileño, su pueblo está en Ávila. En concreto, según contó a Roberto Leal, es El Arenal de Ávila.

Rosa y Manu acabaron el último Rosco de Pasapalabra con un nuevo empate. Y ya van 41, cuatro de ellos seguidos. Esto es algo que nunca había pasado con esta pareja de concursantes.

"Empate de nuevo. ¡Madre mía!". Con estas palabras cerró Roberto Leal el último programa, tras finalizar Rosa y Manu el Rosco con 21 aciertos. Ya al principio del programa de este lunes, el presentador hizo alusión a los tres empates seguidos que llevaban. "A Manu le había pasado una vez", recordó Leal, pero a Rosa no.

"Tres seguidos es raro y además con Roscos, con empates muy parecidos, porque siempre la estamos liando en una de las que a priori son menos difíciles, con fallos imperdonables", confesó Rosa. Y para sorpresa de todos, la tarde acabó con un nuevo empate. El cuarto, por primera vez.