Bárbara Rey acusa a su nuera de manipular a Ángel Cristo junior

Sin miedo a la 'amenaza' que Ángel Cristo Jr. ha lanzado en redes sociales advirtiendo que "se va a cagar" porque tiene pruebas que podrían destruirla y que hasta ahora no ha mostrado, Bárbara Rey ha dejado claro que, aunque sigue queriendo a su hijo y nunca dejará de hacerlo, no se plantea un acercamiento con él ni tampoco apoyará que obtenga la custodia de su hija mientras Ana Herminia esté en su vida.

"Yo ya he dicho todo lo que tenía que decir. No voy a hablar más de ese tema, porque además es una mujer de la que yo no hablo nunca. Pero es evidente que, habiendo visto determinadas cosas que hemos visto, en la casa de 'Gran Hermano' y otras cosas... pues evidentemente pienso de esa manera, sí. Y seguiré pensando así" ha sentenciado ante las cámaras de Europa Press, sin ocultar la poca simpatía que tiene por su nuera, a la que considera culpable de los ataques que Ángel ha lanzado contra ella en el último año y medio.

Bárbara Rey. / RTVE

Y, lejos de quedarse ahí, la vedette ha reconocido su miedo de que Ana Herminia, si su relación con el exsuperviviente se tuerce, pueda acusarle de algo muy grave como hizo con su compañero Javier en 'GH Dúo', afirmando que le había agredido y pidiendo su expulsión cuando simplemente la había rozado durante una de sus discusiones: "Espero que el tiempo no me dé la razón" apunta Bárbara, convencida de que la venezolana sería capaz de eso y más.

"Yo no quiero hablar de Ángel para nada, pero solamente digo que le voy a seguir queriendo siempre. Es que no lo puedo evitar, aunque tome mis determinaciones y tome mis medidas, porque uno tiene que seguir adelante, pero el amor no se puede ir" ha reconocido la artista, sin entender que "sin haber ninguna diferencia porque se han criado juntos en las mismas condiciones", su hija Sofía sea "un ser maravilloso, una mujer fuerte, valiente, muy ser de luz" y Ángel sea así. "Los dos han tenido mi amor desde que nacieron hasta siempre" afirma.

Además, Bárbara ha respondido a la secretaria de Adolfo Suárez después de tacharla de "sinvergüenza" y negar rotundamente el incómodo reencuentro con el entonces presidente del Gobierno en su despacho del Palacio de La Moncloa que relata en sus memorias: "Yo es que no la conozco. Hablaré con mi abogada para tomar medidas. Me gustaría saber cuándo ha sido la secretaria, porque de luego a mí no me ha atendido. Yo no digo que no lo sea, pero ya lo he dicho claramente esta noche, que yo solamente he tenido contacto con Aurelio Delgado".

"Un pequeño pasaje"

"Ellos le han dado mucha más importancia. Ellos son los que están provocando que se hable mucho más de este tema que yo, porque en mi libro es un pequeño pasaje de nada. Pero ellos están ahí dale que te pego Pues vale, porque son... pues bueno, ¿qué quieres que te diga? Que nada. Además, escúchame, no conozco todavía a ninguna secretaria, por muy personal que sea, que entre a un despacho. Cuando un presidente tiene una audiencia con quien sea, las secretarias se quedan siempre fuera. Bastante fuera. Entonces, nunca podrá saber si lo que yo digo, o dejo de decir, es verdad o mentira. Porque lo que pasó fue en su despacho" ha sentenciado, negándose a dar detalles de qué pasó con Suárez.