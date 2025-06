Este es el desorbitado precio del look con el que Aitana arrasó en la boda de una amiga: más de 6.000 euros

Un vestido satinado largo de color verde, con tirantes y un increíble escote en la espalda. Este fue el look elegido por Aitana para asistir a la primera boda de su grupo de amigas y con el que arrasó en redes sociales. La famosa cantante, que acaba de lanzar nuevo disco bajo el título "Cuarto azul", completó su sensual estilismo con unos zapatos altos de tacón de color negro atados al tobillo y unos pendientes dorados. La ex concursante de Operación Triunfo optó por llevar la melena suelta con su inconfundible flequillo y un maquillaje muy natural.

"No estoy llorando…. Os queremos chicxs. Primera amiga mía que se casa!!!!!!!!!!!", escribió la artista catalana, junto a un carrusel de fotos en las que se le ve luciendo su espectacular vestido verde. Es de la marca Michelle Manson y tiene un precio de 1.284 euros. El vestido es asimétrico, con tirantes solo a un lado, que por la espalda se cruzan siendo uno más ancho que otro.

Los pendientes, de la marca Tiffany, son unos eslabones grandes de oro dorado. Tienen un coste de 5.000 euros. Así que solo contando el vestido y los pendientes, el look de Aitana costó más de 6.000 euros. Sus seguidores se han rendido ante su belleza. "Preciosa", "La mujer más guapa de España", "Guapa no, más", "Es que no se puede ser más mona y buena gente", "Radiante como siempre" fueron algunos de los cientos de mensajes que recibió la cantante. En concreto, más de mil. La publicación en cuestión recibió 389.000 "me gusta".

No es la primera vez que Aitana marca tendencia de moda. Hace unas semanas dejó sin palabras a sus seguidores (4,2 millones en Instagram) luciendo por las calles de la capital un look informal con un complemento tan sorprendente como llamativo en amarillo.

Su depresión

La cantante de 'Las babys', que vive a caballo entre Madrid y Miami, siempre ha defendido la gastronomía y los productos nacionales, y lo volvió a demostrar estrenando un bolso en el que lleva nada más y nada menos ¡que una botella de aceite!

Lucía Feijoo Viera

Inmersa en el lanzamiento de su último disco y de su documental en Netflix "Metamorfosis", Aitana desveló recientemente que había pasado por una depresión. "Me costaba levantarme todos los días de la cama y ahí me planteé todo, pensé 'a lo mejor es que no me tengo que dedicar a esto'", confesó. Ahora, se encuentra más fuerte gracias a la terapia y a la medicación: "Estoy bien, lo noto un montón y le encuentro más sentido a muchas cosas que antes no".