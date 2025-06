Montoya y Anita aclaran su relación tras pasar por Supervivientes

Ni 24h después de la final de 'Supervivientes' José Carlos Montoya y Anita Williams vuelven a estar en el foco mediático por la supuesta decisión que habría tomado el andaluz de acabar su historia de amor, una noticia que ha dado en exclusiva Alexia Rivas en 'Vamos a ver'.

Sin embargo, esta misma mañana los dos han estado juntos al encuentro que han tenido los finalistas y presentadores del programa con los medios de comunicación en Telecinco para hacer balance del concurso... y juzgar de las imágenes no habría ningún problema entre ellos.

Alexia Rivas, a la izquierda, y Anita y Montoya a la derecha. / Telecinco

Eso sí, ambos han atendido a la prensa. Primero él, quien confesaba que "la relación está bien, hemos tenido conversaciones, han dado para mucho... y me quedo con lo positivo, en mi caso ha sido perdonar y olvidar". Además, ha asegurado que "ahora mismo necesito mi tiempo, creo que ella también, pero lo más importante es el cariño que la tengo, que me tiene".

"No me cierro a nada"

Montoya también ha explicado que "no me cierro nada", pero de momento "creo que necesito mi tiempo y ella también", unas palabras que recalcaría la joven porque no ha querido apuntar nada más después de las declaraciones del que ha sido su pareja y con el que se habría reconciliado en el concurso.