Preocupación por el estado de salud de Sofía Suescun tras lo que le ha ocurrido en la barriga: "Espero sacar tiempo para hacerme pruebas"

Los seguidores de Sofía Suescun están muy preocupados por su estado de salud sobre todo después de lo que le ha ocurrido en la barriga: "Sacar tiempo para hacerme las pruebas".

Y es que, tal y como muestra en una story publicada en su perfil oficial de la red social de Instagram, la ganadora de Supervivientes tiene la barriga totalmente inflamada, casi como si estuviera embarazada. Cuenta que "últimamente se me inflama mucho la tripa".

Publicación de Sofía Suescun. / Instagram de Sofía Suescun @sofiasuescun

Así que sus seguidores han salido en su ayuda y, como siempre, le han hecho varias recomendaciones. Explica que no tiene dolor, solo hinchazón, así que cree que es por un alimento que esté tomando y asegura que espera "sacar tiempo para hacerme las pruebas".

Sofía Suescun pasó de ser una figura destacada en televisión a estar fuera del foco mediático, debido a un veto por parte de Telecinco. Desde entonces, no ha sido parte del "Universo Sálvame", aunque su carrera no se ha detenido. Ha estado involucrada en diversos proyectos y recientemente ha trabajado con grandes marcas como Netflix y Amazon Prime Video.

No obstante, estas plataformas no buscan a Sofía como actriz, sino que prefieren aprovechar su imagen, ya que es una reconocida "it girl". Con más de 1,3 millones de seguidores en redes sociales, se ha convertido en una verdadera "influencer".

Originaria de Pamplona, donde nació en 1996, Sofía alcanzó la fama en 2015 al ganar "Gran Hermano 16". Después, apareció como tronista y asesora en "Mujeres y hombres y viceversa", lo que le abrió las puertas al "Universo Sálvame". En 2018, se coronó ganadora de "Supervivientes", cementando su presencia en los platós de Telecinco hasta hace unos meses.

Campañas

En ese lapso, aunque dejó de aparecer en Telecinco, no ha estado inactiva. Ha sido el rostro de varias campañas y colaboraciones con diferentes compañías. Recientemente, ha vuelto a aparecer en Telecinco como participante de la versión All Stars de "Supervivientes" y colaboradora de "Socialité".