Primeras críticas tras la inesperada final de Supervivientes: "Creo que no es justo ganador..."

Borja González se ha impuesto en la gran final de 'Supervivientes 2025' a Álvaro Muñoz Escassi, Montoya y Anita Williams, dando la campanada y llevándose los 200.000 euros de premio a pesar de que en principio no partía como favorito sino todo lo contrario.

También entre sus propios compañeros de edición, que no han dudado en mojarse y revelar sus sentimientos tras la victoria del valenciano. Mientras Carmen Alcayde ha reconocido que aunque prefería que ganase el de Utrera, está feliz por su paisano, Pelayo se mostraba eufórico tanto por su amigo Borja como por el hecho de que no fuese Montoya el ganador: "Me alegro de que no ganara, con todas las letras" ha sentenciado con una gran sonrisa.

No son los únicos. Damián Quintero -que se quedó a las puertas de la gran final tras ser expulsado el pasado jueves- ha dejado claro que "Montoya se ha quedado bien donde ha estado. Al final Montoya ha llevado el peso del programa mucho tiempo, pero no como para supervivencia" ha afirmado rotundo.

Y aunque se ha llevado muy bien con Borja durante la convivencia, el karateka ha reconocido que no le considera "el justo ganador": "Yo creo que no, yo iba con Escassi, la verdad. Yo hubiera votado por Escassi, pero bueno, lo que hay. Felicidades a Borja y ha hecho un buen concurso y enhorabuena".

"Yo estoy muy feliz de que haya ganado Borja, me parece súper noble, súper buen compañero, súper buen competidor y muy buen superviviente" ha añadido a su lado Gala Caldirola, antes de que Damián haya dejado entrever que "hay cosas que... Habrá que hablar en el próximo debate y eso, pero bueno, no creo que haya hecho el concurso que otras personas han hecho".

En la misma línea se ha pronunciado Samya, coincidiendo en que ella "habría preferido Álvaro Escassi, pero oye, satisfecha, bien. Yo era team Escassi últimamente, pero ni tan mal". "Y habría preferido tercera a Anita, sinceramente. Yo creo que desde mi punto de vista ha aportado muchísimo más" ha asegurado.

Ángela Ponce, por su parte, ha aplaudido la victoria de Borja, afirmando que "es muy justo, me ha parecido un justo ganador. Cualquiera de los cuatro hubiese sido muy merecido, pero Borja la verdad que estoy muy contenta por él".

Respecto a si cree que Montoya ha sido el gran perdedor de la noche, la modelo ha opinado que para nada: "Montoya para mí es especial, es mi Monty y es a quien yo apoyo y voy a apoyar siempre, pero estoy muy contenta por él. Yo creo que Montoya se ha ganado el corazón de todo el mundo y que está brillando más que nunca".

Encargado de entregar el cheque a Borja de los 200.000 euros de premio, el ganador de la última edición, Pedro García Aguado, que se ha mostrado de lo más diplomático: "Yo sé lo que cuesta llegar hasta ahí. La verdad que para mí todos, todos, todos han sido unos pedazos de concursantes y yo creo que ha sido muy justa la decisión del público".

"Al final yo creo que había mucha igualdad en los dos finalistas y creo que ha sido muy bueno. También merecido por parte de Borja, han peleado muy bien, sí, sí. Por la parte que me toca es justo merecedor porque el público así lo decide. Gracias chicos" ha concluido.