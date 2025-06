Última hora sobre el estado de salud de Marta Peñate tras sufrir un aborto: "Han sido dolores intensos"

Tras sufrir un aborto, Marta Peñate sigue adelante con su vida, aunque también preocupa su estado de salud: "Han sido dolores intensos".

Y es que la ganadora de Supervivientes All Stars ha querido compartir todo el proceso con sus seguidores, también lo que está haciendo para expulsar el feto. Y en esta ocasión, ha tomado unas pastillas para ayudarle en este proceso, eso sí, le auguraron tremendos dolores.

Y así lo ha confirmado ella misma: "Han sido dolores intensos, pero los he podido pasar, ha sido como una regla multiplicado por dos". También comenta que el sábado tiene revisión "para ver si he expulsado el embrión por completo", ahora "me he levantado mucho mejor".

Publicación de Marta Peñate. / Instagram de Marta Peñate @martapenateamador

Supervivientes es uno de los programas de telerrealidad más destacados y populares en la televisión española. Desde su debut en el año 2000 en Telecinco, ha capturado la atención del público nacional, continuando como uno de los shows más vistos.

El concepto del programa es simple, pero eficaz. Consiste en enviar a un grupo de participantes a una isla deshabitada, donde deben sobrevivir sin lujos ni comodidades durante varias semanas. A lo largo de su estancia, compiten en distintas pruebas para obtener comida, agua y otros recursos esenciales. La convivencia forzada entre ellos suele generar tensiones y conflictos.

La popularidad de Supervivientes se debe a varios factores. Por un lado, ofrece una mezcla de drama, aventura y supervivencia que resulta atractiva para el público. Además, al situar a los concursantes en un entorno adverso y austero, se intensifica la emoción y el suspense del espectáculo.

Un elemento clave que ha asegurado el éxito del programa es la diversidad de sus participantes. A lo largo de los años, personas del mundo de la televisión, la música y la sociedad en general han formado parte del elenco del programa, despertando el interés de la audiencia. Los concursantes son elegidos por su carisma, personalidad y capacidad de generar drama, garantizando así un espectáculo entretenido.

Redes sociales

Además de triunfar en la televisión, Supervivientes ha dejado una huella significativa en las redes sociales. Los seguidores del programa comparten opiniones y comentarios en tiempo real, aumentando la interacción y la emoción del show.