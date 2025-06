La contundente respuesta de Manu a un invitado de Pasapalabra: "Me ha quitado dinero"

Tras cuatro tardes sin Silla Azul, la popular prueba eliminatoria volvió este miércoles a Pasapalabra con Manu sentada en ella. Esto sucedió porque Manu y Rosa cosecharon cuatro empates seguidos, algo nunca visto en esta pareja de concursantes, que llevan 146 duelos. Sin embargo, el martes ganó Rosa y la Silla Azul volvió. El madrileño se enfrentó a una nueva aspirante: Pilar, de Santander y enfermera de profesión.

Pilar no se lo puso especialmente difícil a Manu, que recobró el aliento volviendo con su equipo, en esta ocasión formado por Coyote Dax y Elia Galera. Fue en ese momento de presentaciones cuando Roberto Leal, el presentador, metió la pata, perdió los papeles.

"Manu, llevas 271 programas", dijo, cuando en realidad el madrileño acumula 276 (más de un año). O sea le quitó cinco programas. "¡276!, ¿por qué tengo 271? Ah, sí. ¿Sabes que pasa? Lo voy a explicar, porque estas cosas de la tele se tienen que saber. He cogido la ficha de otro programa, ¿vale? Son 276, que tengas mucha suerte", explicó. Pese al despiste, Manu no decía ni pío. Siempre tan educado y correcto.

El cara a cara de este miércoles estuvo marcado por la igualdad. Manu y Rosa jugaron por un bote de 1.750.000 euros. El madrileño terminó la primera vuelta con 18 aciertos y la gallega con sólo uno menos. Los marcadores se apretaron después hasta llegar a un emocionante empate a 21.

En ese momento, Roberto Leal fue dando paso a los cuatro invitados para que dijesen la frase mágica y de motivación para Rosa y Manu: "Estás a cuatro de 1.750.000 euros (el bote del día)". Pero Coyote Dax, sin duda el invitado con mayor protagonismo de esta última remesa de famosos, la lió.

El cantante mexicano del hit "No rompas mi corazón" presentó el martes un "jingle" para Pasapalabra. Coyote Dax sorprendió a Roberto Leal y a todo el equipo presentando el tema que podría sustituir a la mítica sintonía del concurso. Dice así: “Voy a jugar en Pasapalabra, con mis amigos me voy a divertir. Si ganas tú, gano yo. De lunes a viernes de 8 a 9 me verás”.

Coyote Dax en Pasapalabra / Antena 3

Utilizando parte de esa letra, Coyote Dax pronunció y varió la famosa frase. "Si ganas tú, gano yo. Estás a cuatro de un millón 750 euros", dijo cantando. "Mil, mil", le corrigió Leal y el resto de invitados, mientras él se reía a carcajadas. En la vuelta al Rosco, Manu le respondió con rotundidad: "Sí que gana él, que ha quitado dinero". "Era el IVA que te iba a quitar", reaccionó Coyote Dax.

A partir de ahí, la balanza se decantó por uno de los dos. Rosa llegó a 22 aciertos, pero cometió un fallo en la Z. Manu, aún con 21 letras en verde, arriesgó y cometió un fallo en la E. No pasaba nada, aún podía ganar. Pero volvió a fallar y la victoria del Rosco se la llevó Rosa. Así las cosas, Manu volverá este jueves a la Silla Azul.