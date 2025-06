Jorge Ángel, enfermero: “Este es el motivo por el que no puedes parar de comer snacks: mandan señales...”

El enfermero más viral de las redes, Jorge Ángel (@enfermerojorgeangel), ha lanzado un aviso que ha hecho temblar las despensas de media España: “No deberías tomarlos nunca”, advierte con rotundidad sobre esos irresistibles snacks que acompañan nuestras series, nuestras fiestas… ¡y hasta nuestras penas!

Porque sí, lo que parece un capricho inocente, en realidad es un cóctel explosivo para tu salud. Según explica el sanitario, estos productos están cargados de aditivos, potenciadores del sabor y colorantes que engañan directamente a tu cerebro: “Mandan señales de placer y bienestar, por lo que siempre quieres más”. Vamos, que cuanto más comes, más los deseas. Un bucle adictivo que ni el romance más tóxico.

Pero si pensabas que lo peor era no poder dejar de comerlos, prepárate para el susto final. “Los snacks apenas tienen fibra, no sacian nada y predisponen a enfermedades como la hipertensión, la obesidad o la diabetes”, afirma Jorge Ángel. Así que no solo te atrapan… también te perjudican.

Su consejo es claro: evítalos siempre que puedas. Porque aunque estén envueltos en colores brillantes y suenen como el plan perfecto para una noche de sofá y peli, en realidad son los enemigos silenciosos de tu bienestar.

Así que ya sabes, si quieres cuidar tu salud y no caer en las redes del picoteo sin freno, hazle caso al enfermero más mediático del momento. Como él mismo diría: “Lo mejor que puedes hacer… ¡es no abrir esa bolsa nunca!”.