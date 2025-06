Lucía Rivera aclara su relación con Eva González tras la polémica con su libro: "Soy muy directa"

Contando los días para disfrutar de unas merecidas vacaciones, Lucía Rivera ha amadrinado este miércoles, junto a los actores Miriam Giovanelli y Jorge López, la fiesta que la firma de gafas de sol Sunglass Hut ha organizado en la capital para celebrar la llegada del verano. Y, con la sinceridad que la caracteriza, ha salido al paso de los rumores de mala relación con la exmujer de su padre, Eva González, tras confesar que la última novia de Cayetano Rivera, María Cerqueira, ha sido la única que ha contado con su visto bueno.

Casualidades de la vida, hace un año asistió al mismo evento junto a la hija de la presentadora portuguesa, Kika Cerqueira, a la que ha confesado que "echa de menos". "Tenemos un contacto muy bueno. A ver, no saquemos nada de contexto, pero el que normalmente hay después de lo que pasó, que no fue nada..." ha revelado haciendo referencia a la ruptura del torero y la lusa, sobre la que no ha querido decir nada.

Aunque todavía le quedan algunos compromisos profesionales por cumplir, Lucía reconoce para ella "vacaciones y trabajar es lo mismo". "Ahora tengo mucho curro y voy a aprovecharlo, que ya sabes como va esto. Y como mi novio vive en Mallorca, siempre para mí es vacaciones, y cuando él se va a trabajar yo me voy a la playa. Tiene un poco de envidia" ha apuntado divertida, asegurando que aunque la isla le encanta, "a corto plazo" no se ve viviendo allí.

"Yo me retiraré fuera de España o en Gijón" desvela, confesando que a pesar de su juventud, 26 años, empezó tan joven (con 16) en el mundo de la moda que alguna que otra vez se plantea su retirada. Lo que no se le pasa por la cabeza, sin embargo, es ser madre ni pasar por el altar con Fernando Wagner después de un año de discreta relación: "Yo soy muy anti-bodas, ¿eh? O sea, soy muy anti todo lo que viene siendo el postureo y estas cosas. Hombre, una boda a lo mejor muy sencilla en la playa... Creo que soy la menos clásica de mi familia, que ahí donde ves a mi madre de repente le ha dado un ostiazo clásico de estos y creo que es más clásica que yo" ha afirmado rotunda.

En su día, Lucía vivió una mediática relación con Marc Márquez, con el que confiesa que actualmente no tiene ningún tipo de relación. Con él ni con ninguno de sus ex: "Que estén bien de salud y que les vaya genial... Pero ser amigos no. Y la mayoría que les vaya genial a todos... Bueno, a todos no, pero a la gran mayoría sí. Pero no, no tengo relación con ellos".

"Me la pela su vida" ha reconocido, revelando que ni siquiera cuando eran pareja seguía el Mundial de Motociclismo. "No es un deporte que me gustara. No soy muy deportista. Un deporte súper masculino, un poco incluso machista. No, no mi ex, sino el deporte en general. Y no, no me gustan. Tampoco los toros, no me gustan todo lo que sean cosas de muchos hombres juntos gritando. Soy más de fiestas de tecno, museos, o desfiles, o cine, me encanta, Pero no soy yo mucho de deportes, ni el fútbol, ni nada" explica.

Premios

Por último, hace unos días coincidió con Eva González en los Premios Elle y se dijo que se había ido pronto de la fiesta para no cruzarse con la ex de su padre. Algo que ha negado rotundamente, dejando claro que no tiene ningún problema con la presentadora pero que tampoco quiere hablar de ella: "Yo de dardos creo que no he sido nunca, soy muy directa, lo que he dicho, lo he dicho... ¿no estáis cansados de rupturas? Solo hablamos de rupturas, hay que hablar de cosas más interesantes. España está jodida. A ver si me compro una casa. No puedo, nadie puede, quién puede comprarse una casa ahora. Con ella todo genial" ha zanjado.