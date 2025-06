La dolorosa experiencia de un concursante de la Ruleta de la Suerte que dejó mudo al público

Ocurrió en el programa del jueves de La Ruleta de la Suerte. Uno de los concursantes, Fredo, confesaba en la ronda de presentación la dolorosa experiencia que tuvieron su mujer y él en la luna de miel. Fredo es manager de compras de tecnología y lo contaba así: "Vengo a probar suerte, a ver si nos quitamos la espinita del año pasado que tuve un viaje con mi mujer de luna de miel, que no fue lo que esperábamos. El dinerillo sería para quitarnos esa espinita y hacernos un viaje por Europa".

Sus palabras dejaron descolocado al público y al presentador, Jorge Fernández, que rápidamente le preguntó. "No fue lo que esperabais la luna de miel. ¿Mal rollo?". "Mal rollo no, pero no nos gustó mucho la experiencia", contestó Fredo. "Ah, vale, bueno, la experiencia... Ya estamos más tranquilos. Dice: la luna de miel no funcionó, ya no es mi mujer, es mi exmujer... Esto aquí no, en otro programa", añadió con sorna Fernández, que pensaba que el viaje de novios había acabado en ruptura.

Pero nada más lejos de la realidad. Está "todo estupendo" en la pareja. "Ese viaje fue una castaña en sí, pero vamos a ver si nos quitamos esa castaña", remarcó el presentador, que le preguntó a continuación a Fredo el destino que elegiría ahora. "Viajo bastante a Alemania por trabajo. Y me gustaría llevarla alguna capital europea, tipo Londres, Roma... A pasar tiempo con ella y pasarlo bien", señaló.

La mecánica del concurso

"La ruleta de la suerte" es un concurso televisivo que se emite en España y que se basa en una mecánica similar a la de un juego de azar. Los participantes deben girar una rueda para determinar la cantidad de dinero con la que competirán en cada ronda. Luego, deben adivinar una palabra o frase oculta a partir de una serie de letras.

Jorge Fernández en la ruleta de la suerte / Antena 3

Cada respuesta correcta les permite ganar el dinero acumulado en la rueda y avanzar en el juego, mientras que el objetivo es acumular la mayor cantidad de dinero posible. A lo largo del programa, los concursantes pueden enfrentarse a diferentes pruebas y rondas temáticas que aumentan la dificultad y la emoción del concurso.

El programa comenzó a emitirse en el año 2006, convirtiéndose rápidamente en uno de los concursos más populares de la televisión española. La versión original fue adaptada de otros concursos internacionales de éxito similar, pero "La ruleta de la suerte" logró captar la atención del público gracias a su formato dinámico, su rueda colorida y la interacción constante entre el presentador y los participantes. El carisma del presentador y el carácter entretenido de sus pruebas ayudaron a que el programa se mantuviera vigente durante años, y hoy sigue siendo una de las opciones favoritas del público a la hora de ver concursos en horario diurno.