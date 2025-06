La efusiva despedida de Rosa en Pasapalabra: "Os doy las gracias con mayúsculas, negritas, subrayados, itálicas y cinco signos de exclamación"

Cada tres días, en Pasapalabra toca despedir a los invitados. Y Manu y Rosa lo hace cada uno a su manera. El madrileño con un poema y la gallega, con un cariñoso mensaje. En esta ocasión, el adiós de Rosa fue de los más efusivos que se recuerdan en sus 147 programas.

"Estoy felicísima", dijo en primer lugar, antes de enfrentarse a un nuevo Rosco frente a Manu. "Quería deciros gracias con mayúsculas, negritas, subrayados, itálicas y cinco signos de exclamación, porque ha sido estupendo. Es de estos días que te vas feliz a la cama por conocer a gente como vosotros. Me lo he pasado genial", aseguró, en referencia a Coyote Dax, Elia Elia Galera, Lidia San José y Joe Pérez.

La profesora de Lengua y Literatura tuvo unas palabras especiales, como siempre, para su equipo, el formado por Lidia San José y Joe Pérez: "Quiero deciros gracias, gracias con lo mismo, con subrayados, negritas, itálicas... Me lo he pasado genial, he estado super a gusto". Y remató con un mensaje dirigido a los cuatro: "Que os vaya super bien, porque os lo merecéis".

Manu y Rosa en el Rosco de Pasapalabra / Antena 3

Manu no se quedó atrás y pronunció uno de sus mejores poemas, jugando con los nombres de los invitados. "Ojo, este ha sido de lux, de cinco estrellas", afirmó Roberto Leal tras escucharle. "Quería despedirme de los invitados, porque, joé, qué bien lo hemos pasado, tanto con él como con Elia. Yo antes era más de la noche y ahora soy de Lidia. Y antes era más del correcaminos y ahora soy más del Coyote", recitó. Los famosos y el público del plató se rindieron a su poema.

Así fue el último Rosco

Manu está en la cuerda floja. Tras firmar él y Rosa cuatro empates seguidos en el Rosco, algo "nunca visto" con esta pareja de concursantes, el madrileño lleva tres derrotas consecutivas. El joven psicólogo empezó en la Silla Azul los programas del miércoles y del jueves, y también pasará por ella este viernes.

En el último duelo, Manu se plantó con 21 aciertos cuando aún tenía 40 segundos de tiempo. No quiso arriesgar para no cometer errores. "No había nada", le dijo a Roberto Leal, dejando claro que no se sabía las cuatro letras que le faltaban para completar el Rosco. Manu se plantó en la letra V con una pregunta sobre Asturias.

"Embalse de Asturias perteneciente al concejo de Quirós en el extremo norte del Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa", dio como definición Roberto Leal. La respuesta correcta era Valdemurio, que está situado en la Senda del Oso, a 6 kilómetros de Bárzana (Quirós) y a 28 de Oviedo.

Rosa, por su parte, llevaba en ese momento un acierto menos, 20. Pero la gallega pisó el acelerador y terminó la tarde con 22 aciertos. De nuevo, victoria para ella y 1.200 euros más de premio.