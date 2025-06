La exnovia del prometido de Makoke confirma sus enormes atributos: "Es un toro, yo no pude, todo grande"

Alejada de los focos y de las polémicas tras su 'affaire' con Luis Miguel Rodríguez 'El Chatarrero' que provocó su ruptura con Ágatha Ruiz de la Prada, y de destapar su encuentro con Bertín Osborne, Marcia Di Lele ha reaparecido ante las cámaras en los Premios Talento organizados por Jenny Llada este jueves en la capital.

Y, sorpresa, con un nuevo bombazo que contarnos, ya que asegura que en el pasado vivió un romance con el prometido de Makoke, Gonzalo, y ha revelado el motivo por el que la concursante de 'Supervivientes' está tan feliz y pletórica a su lado: "Yo le conocí, es una persona maravillosa. Hace mucho, muchos años. No lo sé ni si Gonzalo se va a recordar de rubia, porque ahora estoy pelirroja. Hace mucho. Pero es un chico muy guapo y muy inteligente. Lo veo muy bien con Makoke" ha comenzado.

Sin pelos en la lengua, la brasileña -afincada en Suiza desde hace años- ha confesado que no puede decir si es un buen amante porque "yo no pude. Es que es un toro. No pude. No pude. Makoke sí. Me dijo que Makoke sí". "Yo no pude. Es que todo grande. Todo grande" ha insistido sin entrar en detalles (aunque tampoco es necesario para saber por dónde va).

Ruptura

Aprovechando su regreso a España, Marcia ha arremetido contra Ágatha Ruiz de la Prada y se ha ofrecido a darle "unas clases de amor" tras su ruptura con José Manuel Díaz-Patón. Como nos ha contado, la ha demandado por las declaraciones que hizo sobre ella hace unos años en una conocida revista, "pero no responde". "Va contra todos, va contra la Reina Letizia, contra mí... pero no" ha advertido, pidiendo a la diseñadora que le pida perdón públicamente si no quiere verse las caras con ella en los tribunales.