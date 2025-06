La guerra entre Pelayo y Montoya se sale de madre en Supervivientes: "¡Tú me has llamado gay!"

Su tenso enfrentamiento con Anita Williams no ha sido el único que ha protagonizado José Carlos Montoya durante el debate final de 'Supervivientes 2025'. Tras los numerosos conflictos que han tenido en Honduras, el de 'La Isla de las Tentaciones' ha vuelto a tener una acalorada discusión con Pelayo Díaz después de ver lo que el influencer contó sobre él tras su expulsión del reality.

Hace unos días, el asturiano se sentaba en el plató de '¡De Viernes! -mientras el de Utrera afrontaba la recta final de la aventura en Los Cayos Cochinos- y, para sorpresa de propios y extraños, aseguraba que Montoya tenía "fijación" por él", y confesaba que llegó a pensar que le atraía: "Yo hubo momentos en los que pensé que yo le gustaba. A veces me pregunté si era gay y yo le gustaba. Es una sensación. Yo notaba una fijación y una obsesión que he notado con gente con la que luego me he acabado acostando" explicaba.

Unas declaraciones a las que el andaluz se ha enfrentado este jueves en directo durante la gala de 'La noche de los finalistas', reaccionando fuera de sí contra Pelayo. "¡Me has llamado gay! ¡Que vivan los gays de España!" ha gritado levántandose del sofá y señalando al director de contenido.

A pesar de su evidente enfado, Montoya ha dejado claro que "me da igual que me hayas llamado gay". "¿Sabes lo que le hago yo al drama? Soy feliz y saco lo positivo" ha añadido muy nervioso, transmitiendo con su actitud algo muy diferente a lo que estaba diciendo.

"Por mucho que comentéis que yo he llamado gay a Montoya, no lo vais a convertir en real. Lo único que he dicho es que a veces me parecía que yo a él le gustaba y que me parecía que se podía sentir atraído por mí. No estoy diciendo que sea gay o heterosexual, estoy diciendo que yo le puedo gustar" ha explicado Pelayo, reafirmándose en su sensación y "suscribiendo sus palabras" de que Montoya le contó que había tenido un "sueño húmedo" con él.

Una afirmación que ha hecho explotar al ex de Anita, que desatado ha negado a gritos la mayor: "¿Perdona? ¡Eso es mentira! ¡Es una difamación! ¿Pero yo por qué me voy a ofender? ¡Soy fan de la comunidad!" ha sentenciado.