Lena de Pons, farmacéutica experta en dermofarmacia: “Las aguas duras dejan el pelo más áspero, pero hay solución”

No, no estás imaginando cosas. Si al salir de la ducha tu pelo parece más estropajo que seda, es posible que estés frente a un enemigo invisible pero muy real: el agua dura. Esa que está cargada de minerales como el calcio o el magnesio y que, sin que te des cuenta, va dejando su huella en tu melena como si fuera una ex con rencor.

La alerta la lanza Lena de Pons, farmacéutica especializada en dermofarmacia y auténtica estrella de TikTok, quien no duda en señalarlo: “Las aguas duras dejan el pelo más áspero”. ¿Y lo mejor? Que también trae la solución que está revolucionando los tocadores beauty de medio país: el tratamiento Pre-Shampoo de la gama Kérastase Première.

El producto de lujo que elimina los minerales como por arte de magia

La estrella del momento es un prelavado con ácido cítrico al 8%, diseñado específicamente para eliminar los residuos de minerales que se adhieren a tu cabello como si fueran glitter en una fiesta: bonitos al principio, pero imposibles de quitar.

Aunque Lena vive en pleno Pirineo catalán —una zona con agua mucho más suave—, decidió probarlo para ver si el producto funcionaba también como tratamiento fortalecedor. ¿El resultado? “Pelo más sedoso, suelto y con brillo inmediato”, asegura. Y sí, aunque no lo necesitaba por dureza del agua, confiesa que se ha quedado enganchada al acabado.

¿Cómo se aplica este tratamiento que está causando furor?

Antes del champú, sobre el pelo húmedo. Aplica de 3 a 5 pulsaciones, según tu largo. Déjalo actuar durante 5 minutos. Aclara y continúa con el champú de la misma gama.

Su aroma, dicen, es de esos que hacen que te huelan el pelo hasta en el ascensor: una mezcla cítrica y sofisticada que da ganas de repetir solo por el perfume.

¿Por qué funciona? La ciencia detrás del lujo

Ácido cítrico (8%) : rompe la unión de los minerales con la fibra capilar.

: rompe la unión de los minerales con la fibra capilar. Péptidos y glicina : reparan y rellenan pequeñas imperfecciones del cabello.

: reparan y del cabello. Tecnología de precisión: actúa donde el pelo lo necesita, sin apelmazarlo.

¿Y si no vives en una zona de agua dura?

No pasa nada: el tratamiento también sirve como ritual de desintoxicación capilar o como booster para cabellos dañados, teñidos o que simplemente han perdido su chispa. Es el pequeño lujo que tu melena agradecerá aunque vivas al pie de una cascada.

El agua puede ser fuente de vida… o de encrespamiento. Pero con aliados como este, ya no hay excusas para no tener una melena de portada. Porque como dice Lena, “tu pelo merece lo mejor, incluso antes del champú”. Y tú también.