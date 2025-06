Manu pierde el bote de Pasapalabra por esta pregunta sobre Asturias que no sabía

Manu está en la cuerda floja en Pasapalabra. Tras firmar él y Rosa cuatro empates seguidos en el Rosco, algo "nunca visto" con esta pareja de concursantes, el madrileño lleva tres derrotas consecutivas. El joven psicólogo empezó en la Silla Azul los programas del miércoles y del jueves, y también pasará por ella este viernes.

En el último duelo, Manu se plantó con 21 aciertos cuando aún tenía 40 segundos de tiempo. No quiso arriesgar para no cometer errores. "No había nada", le dijo a Roberto Leal, dejando claro que no se sabía las cuatro letras que le faltaban para completar el Rosco. Manu se plantó en la letra V con una pregunta sobre Asturias.

"Embalse de Asturias perteneciente al concejo de Quirós en el extremo norte del Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa", dio como definición Roberto Leal. La respuesta correcta era Valdemurio, que está situado en la Senda del Oso, a 6 kilómetros de Bárzana (Quirós) y a 28 de Oviedo.

Rosa, por su parte, llevaba en ese momento un acierto menos, 20. Pero la gallega pisó el acelerador y terminó la tarde con 22 aciertos. De nuevo, victoria para ella y 1.200 euros más de premio.

Dinero acumulado

¿Cuánto dinero llevan ganado Rosa y Manu en Pasapalabra? Ninguno de los dos se irían con las manos vacías si se les escapase el bote o fuesen eliminados en la Silla Azul. Manu lleva más de un año en el concurso. En concreto, 277 programas y su bote personal suma 171.600 euros. Rosa, por su parte, acumula 147 programas y 76.800 euros (incluyendo los 1.200 euros ganados este jueves).

Manu ya es el segundo concursante más veterano de la historia de Pasapalabra desde su vuelta a Antena 3 con Roberto Leal. El primero en el ranking es Orestes Barbero. El burgalés llegó a los 360, hasta que quedó eliminado por Rafa Castaño, ganador de uno de los mayores botes del concurso, con 2.272.000 euros.

Manu, con 277 programas, tendría que hacer 83 más para igualar el récord de Orestes. Si no lo hace, habrá ocurrido dos cosas: una positiva para él, haber ganado el bote, y otra negativa, haber sido derrotado por Rosa y entonces le habrá pasado lo mismo que a Orestes.