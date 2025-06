Manu pierde la timidez y aparece en Pasapalabra con este llamativo complemento: "Quién me lo iba a decir a mí"

Manu ha superado su timidez y cada vez se le ve más suelto en Pasapalabra, después de un año en el concurso, ante las cámaras. El madrileño hace con bastante frecuencia bromas y hasta da zascas a los invitados.

Así pasó por ejemplo este miércoles con Coyote Dax. El cara a cara con Rosa estuvo marcado por la igualdad. El madrileño terminó la primera vuelta con 18 aciertos y la gallega con sólo uno menos. Los marcadores se apretaron después hasta llegar a un emocionante empate a 21.

En ese momento, Roberto Leal fue dando paso a los cuatro invitados para que dijesen la frase mágica y de motivación para Rosa y Manu: "Estás a cuatro de 1.750.000 euros (el bote del día)". Pero Coyote Dax, sin duda el invitado con mayor protagonismo de esta última remesa de famosos, la lió.

El cantante mexicano del hit "No rompas mi corazón" presentó el martes un "jingle" para Pasapalabra. Coyote Dax sorprendió a Roberto Leal y a todo el equipo presentando el tema que podría sustituir a la mítica sintonía del concurso. Dice así: “Voy a jugar en Pasapalabra, con mis amigos me voy a divertir. Si ganas tú, gano yo. De lunes a viernes de 8 a 9 me verás”.

Utilizando parte de esa letra, Coyote Dax pronunció y varió la famosa frase. "Si ganas tú, gano yo. Estás a cuatro de un millón 750 euros", dijo cantando. "Mil, mil", le corrigió Leal y el resto de invitados, mientras él se reía a carcajadas. En la vuelta al Rosco, Manu le respondió con rotundidad: "Sí que gana él, que ha quitado dinero". "Era el IVA que te iba a quitar", reaccionó Coyote Dax.

Sombreros de cowboy

Tras superar la Silla Azul, Manu volvió este jueves junto a su equipo, formado por Coyote Dax y Elia Galera. Y lo hizo con un complemento de lo más llamativo: un sombrero de cowboy negro del propio cantante de "No rompas el corazón". En realidad, Coyote repartió sombreros a todos los invitados y también a Rosa.

"Te queda perfecto", le dijo Roberto Leal a Manu. "Quién me iba a decir a mí que iba a estar yo así en Pasapalabra", aseguró Manu entre risas.

Rosa, junto a su equipo, en Pasapalabra / Antena 3

El público enloqueció

Coyote Dax revolucionó estos días el plató de Pasapalabra. Este jueves, último día para él como invitado, cantó su último tema, "No vuelvas más", junto al público. Al igual que el mítico "No rompas mi corazón", la nueva canción viene con coreografía. Brazos arriba, movimiento a un lado y al otro, manos orando... No bailó solo Coyote, sino todos los asistentes al programa.