La nueva serie de Netflix en España que amenaza con marcar tu verano se ve de una sentada

Élite se estrenó el 5 de octubre de 2018, prometiendo ser una serie de drama sobre adolescentes que recibió una gran cantidad de críticas positivas que admitían que la serie era un "placer culpable". Una historia sobre gente rica, la alta sociedad, fiestas de lujo, sexo y drogas. Desde luego, esta serie marcó un antes y un después sobre la percepción de la juventud hoy en día.

Hoy, 20 de junio, casí 7 años después, se ha estrenado en Netflix la nueva serie sobre jóvenes con hormonas revolucionadas, pero que, en este caso, son deportistas de alto rendimiento: Olympo. La trama gira en torno a Amaia (Clara Galle), la protagonista, capitana del equipo nacional de natación sincronizada, quien empieza a darse cuenta de que sus compañeras están mejorando sus marcas siendo superada por primera vez en la piscina por su mejor amiga.

Salvo Clara Galle, conocida por papeles en películas como A través de mi ventana o Ni una más, los demás actores y actrices no son muy reconocidos. Algo en lo que se parece al elenco seleccionado para Élite. Pero, sin embargo, en el caso de Olympo, cada uno de ellos se ha tenido que preparar tanto física como mentalmente con dietas y ensayos, como es el caso de Nuno Gallego, quien le pone cara a Christian, jugador de la selección española de rugby.

Temas peliagudos

En la serie también se tratan temas un tanto delicados como puede ser la homofobia. Agustín Della Corte, otra cara un poco conocida por su papel en "La sociedad de la nieve", interpreta a Roque. Un personaje que tiene problemas a la hora de expresar su orientación sexual. Se trata de un tema muy actual, ya que existen casos de deportistas que, por expresar abiertamente quiénes les gusta, se enfrentan a situaciones un tanto complicadas con patrocinadores, poniendo en riesgo su carrera.

Al igual que en Élite, Olympo cuenta con varias escenas de sexo, en las que aseguran desde la producción que se puso mucho cuidado en ellas para que todos los actores se sintieran cómodos. Además, a pesar de la moda por la que estamos pasando en la que las escenas spicy son "imprescindibles" para que el contenido guste, aseguran que en esta serie todas las escenas de sexo en Olympo cuentan cosas.

Se trata de una serie que tiene 8 capítulos en su primera temporada, con una duración de alrededor de 50 minutos cada uno de ellos. Perfecta para ver en un día de verano en el que no nos apetezca salir de casa, con palomitas y buena compañía. Y como dice el crítico Samuel R. Murrian, para Collider, "Esta cautivadora sorpresa centrada en los personaes es fácilmente una de las series más puramente entretenidas del verano hasta el momento".