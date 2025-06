Una presentadora de televisión confiesa cuál fue la situación más surrealista con un fan: "Me besó"

¿Cuál es la situación más surrealista que has vivido con un fan? Pues una presentadora dejó a todos anonadados con esta confesión: "Me besó".

Estamos hablando de Eva Soriano, quien se ha ganado el cariño de los españoles con su sentido del humor, sus ocurrencias, su espontaneidad y su simpatía, haciendo de la naturalidad su seña de identidad tanto en televisión, como en la radio y en sus redes sociales, donde cuenta con una legión de seguidores con los que comparte su día a día.

Sin embargo, no todo son risas y alegrías, como ha reconocido en el estreno del documental del cantante Dani Fernández que se ha celebrado este jueves en Madrid: "Parece que todo va guay, que es como un tren en el que te subes y no paras. Pero también hay un punto de, mira, yo soy humano y soy esto. A mí me pasa todo el rato, soy como una ardilla todo el rato de un lado para otro".

"Yo he tenido momentos de, mira, no puedo, pero sí que es verdad que saco como fuerzas de dónde puedo y digo, venga, tira para adelante y ya está. Pero sí, yo he tenido mis momentos de absoluta tristeza, de decir no entiendo nada, no sé qué está pasando, de hundirme en la mierda, pero igual que me hundo, digo, venga para arriba y a tomar por saco, sí, sí" confiesa, confirmando que en su caso su psicóloga le ayuda muchísimo.

Cambiando de tema, y a raíz de la polémica en la que está inmerso Alejandro Sanz a raíz de que una fan llamada Ivet Playá haya contado la "pesadilla" que vivió con él cuando presuntamente tuvieron una relación sentimental cuando cumplió 18 años -y el cantante tenía 49-, Eva ha desvelado la situación más surrealista que ha vivido con un seguidor.

"Una vez fue una cosa muy rara. Salía justo de actuar de 'Ilustres Ignorantes' y había como una chica que me vino en plan, no sabía quién yo era, de pronto un amigo mío le dijo, 'ah, pues es Eva Soriano, que es cómica, no sé qué'. Y yo creo que la chica iba un poco pedo o algo así, y yo con sandalias, se arrodilló y me besó un pie, y yo dije, 'guau, y esta movida', y ella, 'no, me han dicho que eres famosa'. Digo, 'ya, pero, no todo vale, o sea, no pasa nada, o sea, quiero decir, esto es rarísimo, no sé quién eres, estás pedo, entiendo que tal', y fue como, guau, un poco incómodo... fue súper incómodo, pero bueno, más allá de eso, no he tenido ningún episodio así" ha relatado entre risas.

Alejandro Sanz

Y, tras lo sucedido a Alejandro Sanz, Eva se reafirma en que no quiere "liarme con fans porque me parece como raro, porque no sé, no me gusta de pronto que alguien tenga ese sentimiento de me encanta todo lo que haces, me gusta tal... porque me parece que no estamos en igualdad de condiciones". "Yo quiero que liguemos de un igual a un igual, entonces, a mí me genera un poco de inquietud, pero bueno, que luego cada uno pueda hacer lo que le dé la gana, que aquí al final todo el mundo es libre, pero yo te hablo de mí, que a mí me genera, pues, cierta incomodidad" asegura.