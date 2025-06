La relación de Montoya y Anita salta por los aires tras salir de Supervivientes y ya se sabe el motivo: "Hay audios muy graves"

Tan solo 48 horas desde que aterrizaron en Madrid han sido suficientes para que la paz entre Anita Williams y José Carlos Montoya haya estallado por los aires. "Estoy en shock, la verdad" reconocía la joven sobre el momento que están viviendo como pareja en el inicio del Debate Final de 'Supervivientes'. Además, la joven dejaba muy claro que ha sido real en todo momento: "Yo he sido real en todo momento, entré muy jodida, desde el principio estuve".

Por su parte, Montoya dejaba claro que no está entendiendo nada de lo que está pasando: "No está pasando nada de lo que se está diciendo, cada uno nos fuimos con nuestras familias y ya está". Ante la falta de cariño que destapa Anita desde que llegaron a España, Montoya sentencia: "Yo el cariño se lo di en la final cuando la nombraron cuarta y dije que era la ganadora de esta edición".

Entre la espada y la pared cuando le preguntaban qué le han contado para que decida alejarse de Anita, Montoya no era capaz de explicarlo con claridad: "Me contaron que se han visto audios muy graves. Al que quiera le presto mis zapatos, es mucha informacion". Por su parte, Anita explicaba que está muy sorprendida por la actitud de Montoya desde que acabó el reality y además le recuerda que "todo lo que no he hablado en dos años, lo hablaré ahora".

Con la tensión en aumento entre ellos, Anita decidía contar toda la verdad en plató cogiendo a Makoke de la mano: "Makoke, perdón, en Playa Misterio sí que hubo sexo". Con esta confesión, Montoya estallaba por los aires y arremetía contra la que fuera su pareja una vez más. "Lo unico que pasó es que sufrí el compinche que tenían ustedes dos -refiriéndose a Anita y a Manuel-, perdoné y olvidé" añadía Montoya.

Con Montoya fuera de plató y Anita envuelta en lágrimas, Carmen Alcayde intentaba mediar entre ellos para llegar a un entendimiento entre todos que parece no llegar nunca. "Yo quiero ser feliz, yo me he dejado llevar porque la he querido, merezco ser feliz, por favor, yo me rindo, me rindo, yo quiero ser feliz. Me rindo de este juego" pedía arrodillado Montoya ante Sandra Barneda.

Pillados antes de su discusión

A primera hora, ambos coincidían en un centro médico -para someterse a una analítica para comprobar que todo está bien tras tres meses en Honduas- y, en compañía de Borja, se iban a desayunar, derrochando risas y complicidad.

Sus planes no terminaban aquí, ya que a continuación se iban de compras juntos a una conocida tienda de la Gran Vía madrileña, como la propia Anita compartía en sus redes sociales. Y cargados de bolsas ambos regresaban a su hotel en el mismo taxi, que ella se quedaba pagando mientras el de Utrera iba entrando al hotel. ¿Qué ha pasado entonces para su actitud sea irreconciliable horas después? El misterio está servido, y hay quien apunta a un posible 'montaje' para seguir teniendo protagonismo tras 'Supervivientes'.