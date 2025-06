El zasca de Anita a Montoya durante el debate de Supervivientes que no pasó desapercibido

Carmen Alcayde ha vuelto a tener cierto protagonismo en los días previos y después de la final de Supervivientes. Su relación con Montoya, a pesar de su amistad con su novia, ha dado mucho que hablar en los platós, donde una gran parte de los colaboradores aseguraban que parecía que tras esa bonita amistad, podía haber algo más. Ella lo niega.

Aun así, el chasco para la Alcayde ha sido grande en la final. Sus dos grandes favoritos, Anita Williams, y sobre todo José Carlos Montoya -con los que formó un "trío calavera" inseparable en Honduras- quedaban en cuarto y tercer lugar respectivamente, siendo Borja González el que se llevaba los 200.000 euros del premio seguido de Álvaro Muñoz Escassi, que pese a su superioridad en las pruebas de la última gala de la edición se tenía que conformar con la 'medalla de plata'.

"Se lo merecían los cuatro. Yo quería que fuera Montoya. Yo pensaba que iba a ganar y quería que ganara, pero no ha podido ser", aseguró Carmen Alcayde tras la gran final. Además, y tras reencontrarse con compañero de aventura durante la gala, la colaboradora dudó en responder a la pregunta que muchos se han hecho a raíz de su química y su unión con el de 'La Isla de las Tentaciones'. ¿Está enamorada de él?: "No, no, somos amigos íntimos y espero que para siempre. Así que no, nada que ver" ha negado tajantemente.

"Estamos súper bien, estamos súper contentos, emocionados de reencontrarnos, y bueno, ya te digo, yo creo que es una amistad súper fuerte porque hemos pasado 11 semanas juntos, día y noche, día y noche, contra el mundo y contra todo, y muy bien, y yo creo que va a seguir porque tenemos mucho feeling como amigos" aclaró rotunda, dejando claro que "Montoya es un súper amigo y yo estoy enamorada de mi chico".

La colaboradora defendió durante los siguientes días que entre un hombre y una mujer pude existir una relación de amistad sin que haya nada más. Esta opinión, que salió a relucir en el debate final, no fue muy compartida en plató, y sirvió a Anita para tratar de desenmascarar a Montoya. Según explicó la finalista, su ex, Montoya, siempre ha defendido lo contrario, que entre un hombre y una mujer no puede existir una amistad verdadera. Para el sevillano, las relaciones cercanas entre hombre y mujer siempre responderían a un interés más allá de la amistad. Al menos eso es lo que dice Anita.