El drama que está viviendo Montoya tras la vuelta de Supervivientes: pierde cada dia miles de euros

Los enfrentamientos entre Montoya y Anita tras la final de Supervivientes van camino de terminar en guerra. Desde que se reencontraron en la isla, todo parecía haber vuelto a su cauce y su relación parecía que iba a durar después de esa dura experiencia, pero fue terminar el concurso y han vuelto los conflictos. Ambos aseguran sentirse decepcionados tras su pelea en el debate final de Supervivientes.

Cansada de callar su verdad durante meses, este jueves decidía desvelar que mantuvieron relaciones sexuales al inicio del programa, tal y como confesó Makoke... algo que no hubiese contado nunca si no se hubiese visto acorralada por él. Y algo que no sentó muy bien al sevillano.

Toda esta guerra parece estar pasando factura a Montoya. El concursante estrella de la última edición de La isla de las tentaciones no ha parado de ver como su popularidad crecía. Su participación (y la de Anita) se anunció justo al terminar el programa debido al increíble éxito que habían conseguido con sus desavenencias en el programa en el que supuestamente se prueba la fidelidad.

Con La isla de las tentaciones, Montoya se convirtió directamente en un meme y su popularidad traspasó la televisión. Sus seguidores en redes sociales no dejaban de aumentar y el negocio millonario arrancaba con promociones y anuncios de todo tipo de productos. Tiene más de 700.000 seguidores en Instagram.

Fue precisamente su participación en Supervivientes loo que cortó esa racha anunciadora para volver a la pequeña pantalla. Muchos advirtieron qué, Igual que le había pasado a Fanny en el primer programa, esa fama es muy rápida pero dura poco. Además, muchos vieron que la personalidad de Montoya era demasiado histriónica y podía terminar con la gente cansada de él a los pocos días. Pero no fue así, él y Anita se convirtieron en protagonistas absolutos el reality y llegaron a la final.

El problema ha venido ahora, cuando su enfrentamiento ha terminado por dividir a sus fans. Esto ya les está pasando factura. El Instagram de Montoya ya no crece como lo hacía. Es más, sus seguidores han empezado a bajar desde que la relación saltó por los aires en los platós. Esto, puede parecer una tontería, pero para alguien que quiere vivir de eso, es muy importante.

Perder muchos seguidores se convertirá, a la larga, en la pérdida de miles de euros en publicidad. Y viendo como le está yendo a Montoya, en estos momentos, no creo que deje la tele y las redes sociales para ponerse a estudiar una oposición. Para volver a cantar, puede que sí.