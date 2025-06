Marta Peñate aclara si volverá a intentar quedarse embarazada tras sufrir el último aborto: "No te voy a decir que es el momento más feliz de mi vida"

Después de perder el bebé que esperaban -que ahora saben que era una niña-, Marta Peñate y Tony Spina se iban de vacaciones una semana fuera de Madrid para desconectar de todo y reponerse tras sufrir un nuevo bache en su relación debido a las ganas que ambos tienen de convertirse en padres.

Este viernes, Marta y Tony se dejaron ver en la fiesta que organizó 'Supervivientes 2025' para despedir el formato y aseguraron estar recuperados tras ese revés que les dio la vida.

"Ahora estoy, no te voy a decir que es el momento más feliz de mi vida porque sería mentirte, pero sí que es verdad que estoy bastante bien para lo que pensaba que iba a estar", confesaba la influencer.

Ella pensaba que "de esta me iba a costar salir un par de meses y, sinceramente, yo sonrío, hago mi vida, e intento pensar muy poco en lo que me ha pasado, porque tampoco vas a entrar en un bucle sin salida de", por eso "intenté salir, he salido e intento no volver a entrar".

Por su parte, Tony confesaba que han conseguido superar esta situación "desahogándonos y yéndonos una semana los dos, solos, sin tocar el tema, que obviamente en momentos dados recuerdas y más porque nos han llamado también de la clínica para darnos los resultados de lo que era, una niña, entonces un poco te remueve".

"Adelante"

Eso sí, el influencer aseguraba que "la vida sigue, todavía tenemos más intentos, así que adelante" y si no fuera posible "pues oye, que no pasa nada, que yo estoy encantado con mi mujer", aseguraba.