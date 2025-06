Rosa, de Pasapalabra, un icono para la juventud: "Ella demuestra que se puede ser lista, divertida y tener una belleza natural"

Ni a Elsa de Frozen ni a la cantante Aitana. Las hijas de un conocido presentador de televisión tienen encima del cabacero de la cama una foto de Rosa Rodríguez, concursante de Pasapalabra desde hace 276 programas. Así lo desveló este viernes Raúl Gómez, uno de los cuatro nuevos invitados al concurso.

"Por fin estoy al lado de Rosa. Una erudita. Tengo dos hijas y ya no son fan de personajes Disney. Tienen tu foto en el cabecero", aseguró Gómez, que está en el equipo de la gallega junto a la cantante Tamara. "Sí, yo la he visto", corroboró Roberto Leal sobre la foto. "Les intento decir que la perfección no existe: 'No busquéis nunca la perfección'", continuó Gómez. "Pero cuando la vieron a ella, dijeron: '¿Papa, ¿y ella?'. Me retracto en mis palabras, porque la perfección sí existe. Se puede ser lista, inteligente, divertida y tener una belleza natural", remató.

Rosa se quedó perpleja con sus palabras. "Se me derrite el maquillaje", dijo. "Mis hijas adoran a Rosa, ¿cómo no van a adorar a Rosa?", subrayó Raúl Gómez, humorista además de presentador. A los halagos se sumó su compañera de equipo, Tamara, que quiso tocar a la concursante gallega para "a ver si me da suerte y me salen muchos conciertos en España".

Rosa confesó sentirse "muy feliz" por los elogios y también por seguir una tarde más en Pasapalabra. Además, en su caso, el programa lo empezó sentada junto a su equipo, fuera de la zona de peligro de la Silla Azul, tras ganar el último Rosco frente a Manu. "No sé si tengo que llamar a Cris, a que me venga a retocar porque igual el maquillaje está todo derreitido de lo roja que me he puesto", aseguró.

Rosa y Manu en Pasapalabra / Antena 3

El bote ya supera los 1,7 millones

Manu y Rosa luchan cada tarde en el Rosco de Pasapalabra para llevarse el bote. Un bote que se ha puesto "muy pintón", como dice Roberto Leal: asciende a 1.762.000 euros. Ese será el gran premio de este viernes y ya es el cuarto más alto de la historia de la etapa del concurso en Antena 3.

¿Cuánto dinero llevan ganado Rosa y Manu en Pasapalabra? Ninguno de los dos se irían con las manos vacías si se les escapase el bote o fuesen eliminados en la Silla Azul. Manu lleva más de un año en el concurso. En concreto, 278 programas y su bote personal suma 171.600 euros. Rosa, por su parte, acumula 148 programas y 76.800 euros.

Más de un año en el concurso

Manu ya es el segundo concursante más veterano de la historia de Pasapalabra desde su vuelta a Antena 3 con Roberto Leal. El primero en el ranking es Orestes Barbero. El burgalés llegó a los 360, hasta que quedó eliminado por Rafa Castaño, ganador de uno de los mayores botes del concurso, con 2.272.000 euros.

Manu, con 277 programas, tendría que hacer 83 más para igualar el récord de Orestes. Si no lo hace, habrá ocurrido dos cosas: una positiva para él, haber ganado el bote, y otra negativa, haber sido derrotado por Rosa y entonces le habrá pasado lo mismo que a Orestes.