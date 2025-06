Anita confirma cómo está su relación con Montoya tras Supervivientes: "No hace falta que se tire a la basura"

Día tan especial como emotivo para Anita Williams. Después de más de tres meses sin ver a su hijo Thiago (3), y tras su decepción al descubrir que José Carlos Montoya no había acudido al debate final de 'Supervivientes' -por recomendación médica- tras dinamitar su 'reconciliación' y bloquearla el pasado jueves por revelar que tuvieron relaciones íntimas en 'Playa Misterio' en las primeras semanas de concurso, la catalana ha puesto rumbo a Barcelona para reencontrarse con su pequeño y retomar poco a poco la normalidad una ver terminado el reality.

"Ya me llevo esperando este momento 113 días y tengo muchas ganas de estar con mi hijo, de comérmelo y de decirle que la mamá ya no está trabajando" ha reconocido emocionada a su llegada a la estación del AVE de Madrid para coger un tren a su casa por fin. "He estado en videollamada todos los días con él, pero al final traerlo aquí a Madrid hubiera sido un error porque no hubiera podido pasar tiempo de calidad con él y al final, pues es lo que quiero, lo que necesito, lo que se merece y lo que lo que me va a curar" ha confesado, revelando que está convencida de que su encuentro con su niño será su mejor cura tras su ruptura con Montoya.

Comprensiva, Anita ha justificado el 'plantón' del de Utrera en la última gala de este domingo, apuntando que "yo tengo a lo mejor otra manera de gestionar las cosas. Mi psicóloga me está también ayudando mucho durante estos días, pero sí que es verdad que no todo el mundo tiene la capacidad de poder gestionarlo de la misma forma y yo entiendo que se haya quedado también en su casa, porque a lo mejor necesita más su tiempo".

Admitiendo que ella también dudó en ir al médico para no tener que presentarse en el programa, finalmente decidió no hacerlo "porque se lo debemos a la gente. Me parecía feo no aparecer".

Sin 'mojarse' sobre si su paso por 'Supervivientes' ha pasado factura a la imagen de Montoya, mientras que a ella la ha beneficiado tras su polémica participación en 'La Isla de las Tentaciones', la influencer cree que lo que realmente ha afectado al andaluz no han sido las críticas sino "su forma de ser": "Es verdad que 'La isla' es otro tipo de programa y en 'Supervivientes' ves pues toda la realidad. No digo que 'La Isla' no lo sea porque también lo es, pero es otro tipo de programa donde conoces mejor a las personas".

"Creo que él es una muy buena persona, pero es lo que decía antes, que a veces no sabe gestionar las cosas" ha expresado, confirmando que aunque le desea lo mejor, "el bloqueo sigue existiendo" y ella ha decidido pasar página: "Creo que ahora mismo necesito tiempo para mí, para mi hijo, para mi familia, porque al final pues yo sí que también necesito esa cura que me he dado cuenta que a lo mejor no estaba hablando de mi familia".

Respecto a su desgarradora entrevista en '¡De Viernes!' contando los episodios más oscuros y duros de su vida -como su paso por prisión, o el maltrato físico y psicológico que sufrió a manos de su expareja- Anita asegura que "al final de todo se aprende y yo no culpo a nadie de la vida que he tenido, porque lo que he hecho lo he hecho porque he querido yo y no hay que arrepentirse, aunque me arrepienta por el daño que le he hecho a mi familia".

"Todo lo que he hecho ha sido conscientemente y eso me ha hecho aprender y me ha servido para saber lo que quería en mi vida, lo que no y ya está. Soy una superviviente" ha zanjado.

Una entrevista a corazón abierto a la que ya ha reaccionado la familia de su ex, que la acusan de ser una desagradecida, de inventarse todo y de hacerlo por fama: "Si de verdad hubiera querido fama la hubiera tenido hace mucho tiempo, y al final yo no he hablado de nadie. En mi entrevista he hablado de mí. Tienen mucho que callar. Yo sí que los he cuidado y por eso no he contado nada. Si quiere empezar a jugar a estos temas, mejor que no se meta porque a lo mejor se arrepiente".

"Yo no hablé de fechas, primero por respeto a mi hijo, porque el familiar que ha salido es por parte de la familia de él, que es lo que digo que me sorprende porque porque saben perfectamente la relación que ha tenido su hijo conmigo y ya está" se ha defendido, desmintiendo que quisiera ir con su expareja a 'LIDLT' "porque aparte él no tiene el perfil para entrar".

Y antes de regresar a Barcelona, Anita ha tendido la mano a Montoya aunque ahora no haya posibilidad de estar juntos: "A mí siempre me va a tener para lo que quiera, porque aunque no seamos pareja, creo que se puede tener un trato cordial y creo que todo lo que nos hemos querido no hace falta que se tire a la basura".

"Me ha ayudado siempre mucho"

"No quiero que lo odien los que me quieran a mí ahora, o sea, no. Tengo buenas palabras hacia él porque a mí me ha ayudado siempre mucho, aunque es verdad que ni yo lo he hecho bien con él ni él conmigo más de una vez. Pero no creo que se deba tirar por tierra a una persona que has querido, aunque en el debate me salió, pero porque soy una chica impulsiva" ha concluido, reconociendo que aunque sigue enamorada de Montoya -"el amor no se va en tan poco tiempo"- "también os digo que me estoy enamorando un poquito más de mí que ya falta me hacía".