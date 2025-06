El increíble Rosco de Rosa y Manu en el último programa de Pasapalabra: "¡Madre mía, vaya dos genios!"

El duelo entre Manu y Rosa en Pasapalabra tiene enganchado a miles de espectadores y no es para menos. Los dos son unos "genios", como aseguró Roberto Leal, el presentador, en el último programa, tras completar ambos concursantes un Rosco increíble. Tanto el madrileño como la gallega estuvieron muy, muy cerca de alcanzar el bote, que este lunes llegará a los 1.768.000 euros.

El programa empezó con elogios para los dos concursantes. De un lado, Raúl Gómez y la cantante Tamara alabaron a Rosa. "Por fin estoy al lado de Rosa. Una erudita. Tengo dos hijas y ya no son fan de personajes Disney. Tienen tu foto en el cabecero", aseguró Gómez. "Sí, yo la he visto", corroboró Roberto Leal sobre la foto. "Les intento decir que la perfección no existe: 'No busquéis nunca la perfección'", continuó Gómez. "Pero cuando la vieron a ella, dijeron: '¿Papa, ¿y ella?'. Me retracto en mis palabras, porque la perfección sí existe. Se puede ser lista, inteligente, divertida y tener una belleza natural", remató.

Rosa se quedó perpleja con sus palabras. "Se me derrite el maquillaje", dijo. "Mis hijas adoran a Rosa, ¿cómo no van a adorar a Rosa?", subrayó Raúl Gómez, humorista además de presentador. A los halagos se sumó su compañera de equipo, Tamara, que quiso tocar a la concursante gallega para "a ver si me da suerte y me salen muchos conciertos en España".

Le sacan los colores a Rosa

Rosa confesó sentirse "muy feliz" por los elogios y también por seguir una tarde más en Pasapalabra. Además, en su caso, el programa lo empezó sentada junto a su equipo, fuera de la zona de peligro de la Silla Azul, tras ganar el último Rosco frente a Manu. "No sé si tengo que llamar a Cris, a que me venga a retocar porque igual el maquillaje está todo derretido de lo roja que me he puesto", aseguró.

Al otro lado, Sara Escudero y Jota Abril se mostraron más que felices de poder estar en el equipo de Manu. "La perfección femenina está ahí y la perfección masculina está aquí", dijo. "Yo ya me puedo ir tranquilo", aseguró el concursante madrileño después de escuchar esas palabras.

Manu en el Rosco de Pasapalabra / Antena 3

Pudo ser un Rosco de 24

El Rosco de este viernes fue de lo más emocionante. Empezó Rosa marcando el ritmo con una racha inicial de diez aciertos y llegó al final con 23 letras en verde. "Me da rabia, porque esto era para hacer un 24", aseguró. El bote se lo lleva quien hace 25.

Manu, que llevaba en ese momento 20 aciertos, logró igualar a Rosa en su última jugada. Resolvió dos letras de una atacada y, después, se plantó con 23. Roberto Leal resolvió: "¡Madre mía! Empate entre Rosa y Manu, Manu y Rosa. ¡Vaya dos Roscos, madre mía, vaya dos genios!".

Rosa lleva 148 programas y 77.400 euros acumulados y Manu es el segundo concursante más veterano de esta etapa de Pasapalabra, con 277 programas y un bote personal de 172.200 euros.