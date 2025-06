Las lágrimas de Rocío Flores tras reencontrarse con su madre en un juzgado: "No voy a..."

Día complicado para Rocío Carrasco y su hija Rocío Flores, que sin ningún tipo de relación desde hace años, se han reencontrado este lunes en la Audiencia Provincial de Madrid para declarar como testigos en el juicio que enfrenta a la nieta de Rocío Jurado contra la productora 'La Fábrica de la Tele' (actualmente 'La Osa Producciones') por la difusión de datos y documentos privados cuando todavía era menor de edad en el documental protagonizado por su madre en 2021 en Mediaset, 'Rocío: contar la verdad para seguir viva'.

Un cara a cara ante el juez del que por el momento no ha trascendido ningún detalle, y tras el que la mujer de Fidel Albiac abanadonaba en primer lugar el juzgado. En solitario, tranquila y con la cabeza alta, ha evitado relatar cómo ha sido volver a ver a su hija después de tanto tiempo, y no ha revelado si se han cruzado sus miradas o han hablado en algún momento de la vista. "Todo bien. Yo sé que tenéis que preguntar, pero yo no os voy a decir nada, chicos, de verdad. Sé que estáis aquí con el solano y lo siento mucho", ha afirmado esquiva, dejando en el aire si ha habido algún acercamiento con la joven.

Minutos después era Rocío Flores la que abandonaba la Audiencia Provincial incapaz de ocultar su abatimiento. Sin poder contener las lágrimas y con voz temblorosa, la hija de Antonio David Flores tampoco ha querido desvelar cómo ha sido el reencuentro, aunque su emoción y su evidente tristeza al dejar claro que "no voy a decir absolutamente nada" refleja la impresión que le ha causado volver a ver a su madre y deja entrever que no ha habido ningún tipo de acercamiento.