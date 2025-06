Polémica entre David Bisbal y su mujer Rosanna Zanetti: "Yo lo pasé duro"

El eterno debate sobre la tortilla de patatas con o sin cebolla ha vuelto a ser tendencia gracias a una divertida rivalidad en redes sociales entre David Bisbal, Rosanna Zanetti, Lola Lolita y Ceciarmy. Todo comenzó cuando el famoso creador de contenido publicó un vídeo en colaboración con Lay's donde dos abuelas, Emilia y Raquel, cocinaban una tortilla de patatas con cebolla y otra sin cebolla.

David Bisbal, fiel a sus raíces, no tardó en sumarse al reto mostrando su apoyo a Emilia y defendiendo la tortilla con cebolla. Sin embargo, la polémica se trasladó al terreno personal cuando su mujer, Rosanna Zanetti, se alineó públicamente con Lola Lolita y el "team sin cebolla". "Soy de tu team, Lola Lolita. Sorry, amor", escribió la venezolana en redes sociales, avivando la conversación y sacando a relucir el sentido del humor que caracteriza a la pareja.

La divertida rivalidad se ha resuelto este lunes en una competición celebrada en el Hotel Thompson, donde el cantante y su mujer se han enfrentado cara a cara para demostrar quién domina mejor la receta, en una jornada repleta de risas y complicidad.

Más allá del debate culinario, la modelo ha aprovechado el evento para compartir cómo han recuperado el tiempo en familia tras la intensa gira de Bisbal: "Fue curioso porque solo estuve con mi madre y con mis niños, que éramos los que estábamos en casa. Cayó un domingo, venía yo de una semana súper ajetreada y pensé que no necesitaba más que estar aquí, en casa, con mis perros, con mis niños, disfrutando del día, haciendo videollamada con David a la distancia para cantar el cumple. Ahora estamos aprovechando para ponernos al día con todos esos momentos que nos hemos perdido, porque fue el cumpleaños de él, el mío* Los niños están contentísimos".

Rosanna confesó que sus hijos han echado especialmente de menos a su padre durante su ausencia: "Esta vez lo llevaron un poco peor. Son más conscientes del tiempo y le dicen: 'Papá, por favor, no te vayas tanto'. Yo lo pasé duro, pero es más difícil para David, que está lejos y solo con su equipo. Yo estoy en casa, en mi rutina, pero para él es más complicado".

Sobre el impacto de la fama de Bisbal en sus hijos, Zanetti asegura que aún no son del todo conscientes: "Les hace ilusión ver a papá en fotos o vídeos, pero no creo que sean conscientes de la magnitud".

En cuanto a los planes para este verano, la familia Bisbal-Zanetti tiene claro que será tiempo de descanso y reencuentro: "Ya con muchas ganas. Los niños ya salieron del cole, David ya llegó de la gira, vamos a estar en Madrid un poquito, luego en Almería, y a disfrutar de España en verano, que es maravilloso".

Rosanna también desveló su respeto por la cocina de su suegra: "Me gusta cocinar, pero nunca me he atrevido a hacerle tortilla de patatas a David porque siento que es complicado. Teniendo a mi suegra, que la hace increíble, ¿para qué? Cuando estamos con ella, aprovechamos para que nos prepare todos los platos que le encantan a David, de tortilla de patatas y todas las comidas de Almería que le traen recuerdos".

Así, entre tortillas, humor y reencuentros familiares, la pareja demuestra que, más allá de debates gastronómicos, lo importante es disfrutar juntos de los pequeños momentos.