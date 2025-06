Preocupación por el estado de salud de Pastora Soler, la cantante emite un importante comunicado: "Estaré en el hospital..."

Pastora Soler ha hecho saltar las alarmas al emitir un contundente comunicado a través de sus redes sociales sobre su estado de salud. La cantante acababa cancelando uno de sus conciertos por un "absceso periamigdalino complicado", una infección bacteriana grave, que la artista compartía a través de Instagram.

Además, se dirigía a sus fans con unas emotivas palabras. "Querida familia de Pozuelo. Con todo el dolor de mi corazón tengo que comunicaros que no podré actuar esta noche en Pozuelo de Alarcón, como estaba previsto. En las últimas horas me han diagnosticado un absceso periamigdalino complicado, lo que ha hecho necesario mi ingreso hospitalario inmediato y me impide estar sobre el escenario. En cuanto sea posible, me trasladaré a Sevilla para continuar allí mi recuperación, rodeada de los míos y siguiendo las indicaciones médicas", indicó.

Carrera profesional

Pilar Sánchez Luque (Coria del Río, Sevilla, 28 de septiembre de 1978), conocida artísticamente como Pastora Soler o la Voz de España, es una cantante y presentadora española. Empezó su carrera artística a la edad de 8 años versionando coplas y canciones flamencas.

A lo largo de su carrera, ha recogido importantes premios dentro de su gremio como el Premio de la Música o el Micrófono de oro. Entre sus colaboraciones se encuentran artistas consolidados como Alejandro Sanz, Niña Pastori, Antonio Orozco, India Martínez, Vanesa Martín, Miguel Poveda, Antonio José, Manuel Carrasco, José Mercé, David Bisbal, María Peláe, Ruth Lorenzo, Malú,entre muchos otros. También ha actuado, entre otros lugares, en los Estados Unidos, Italia, Turquía, México, Argentina o Egipto.

En diciembre de 2011 fue designada por TVE para representar a España en el Festival de la Canción de Eurovisión 2012, que se celebró en Bakú, capital de Azerbaiyán, en el mes de mayo, con el tema Quédate conmigo, elegido por los telespectadores del canal público. Finalizó en la décima posición, mejorando notablemente los resultados de España desde 2004. Su actuación fue seguida en España por casi 9 millones de espectadores.