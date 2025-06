¿Victoria Federica actriz? esto es lo que opina el director Santiago Segura

Este jueves 26 de junio llega a las salas de cine una de las películas más esperadas del verano, la quinta entrega de 'Padre no hay más que uno', que promete convertirse en uno de los taquillazos de la temporada al igual que las del resto de la saga.

Pero antes, el equipo de la comedia familiar, capitaneado por su director y protagonista Santiago Segura, se han dado un baño de masas en la première de la cinta en plena Gran Vía madrileña. Un estreno al que han asistido, entre otros rostros conocidos, José María Gutiérrez 'Guti' y Romina Belluscio, Samantha Vallejo-Nágera, Omar Montes, Pitingo o Geraldine Larrosa, aunque si alguien ha acaparado todos los flashes a su llegada ha sido Victoria Federica.

A pesar de que no suele dejarse ver en este tipo de eventos, la sobrina del Rey Felipe VI no ha dudado en mostrar su apoyo a Santiago Segura en su nuevo proyecto, confirmando su buena relación tras conocerse en la última edición de 'El Desafío', en la que la influencer fue concursante y el actor, miembro del jurado.

Monárquica

"Es muy humana. Porque tú piensas en la realeza, en la cosa monárquica, piensas en algo altivo y tal. Vic, como decía que la llamáramos, pues es una chica normal" ha revelado el intérprete, dejando en el aire si podríamos ver a Victoria Federica en un futuro debutando como actriz a sus órdenes: "Ya sabes que en mis películas todo puede pasar. Es que como fui jurado del Desafío y la traté más o menos bien, yo creo que me ha cogido cariño" ha revelado con una gran sonrisa, apuntando que no sería tampoco nada 'descabellado' ver a la nieta del Rey Juan Carlos en la próxima entrega de 'Padre no hay más que uno'.