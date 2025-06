La emocionante noticia que han dado Isa Pantoja y Asraf sobre su hijo Cairo: "Lloré muchísimo".

"Acabas de llegar y ya te queremos con locura, tu hermano, tu padre y yo. Eres luz". Este es el mensaje con el que Isa Pantoja anunciaba este domingo en sus redes sociales, con una preciosa imagen con su bebé recién nacido en brazos, el nacimiento de su primer hijo en común -ella es madre de Alberto (11), fruto de su relación con Alberto Isla- con Asraf Beno.

Un niño llamado Cairo -un nombre de origen árabe que significa 'victorioso'- con el que este miércoles la pareja, muy emocionada y acompañada por el hijo mayor de Isa, ha abandonado el hospital derrochando felicidad en su primer posado con su pequeño.

"Ha ido todo muy bien. Estamos muy contentos" ha confesado con una gran sonrisa la hija de Isabel Pantoja, que ha presumido de su recuperación tres días después de dar a luz con un veraniego vestido en tonos azules y blacos. Sin explicar si el parto ha sido natural o por cesárea, Isa ha reconocido que, aunque se siente "dolorida y agotada", está "muy contenta" porque todo ha ido "súper bien".

Como ha revelado, la primera vez que vio la carita de Cairo, "lloré muchísimo". "Su padre igual" ha añadido, emocionándose hasta las lágrimas al recordar cómo fue el momento. "Ay, no puedo ¿eh? Hacía mucho tiempo que no me veía sonreír así" ha expresado.

Una felicidad que Isa no ha querido empañar hablando sobre si su madre la ha felicitado o no por su maternidad: "No me vas a mencionar a ella hoy, ¿eh? O sea, no" ha sentenciado tajante, dejando claro que su distanciamiento de la tonadillera no va a enturbiar este momento tan especial de su vida. Y aunque ha confirmado con un gesto de asentimiento que ha recibido muchas felicitaciones, ha evitado desvelar si la de su hermano Kiko Rivera ha sido una de ellas.

A su lado, pendiente en todo momento de ella y de su bebé, Asraf, que admitiendo con una sonrisa que no sabe si podría meter bien al pequeño en el coche, ha confesado que está "muy contento" tras compartir en redes sociales que nunca había sido tan feliz como cuando vio por primera vez la carita de Cairo.