Ya es oficial: Sheila Casas se confiesa sobre su boda con Escassi y su futura maternidad

Desde que Álvaro Muñoz Escassi terminó 'Supervivientes', Sheila Casas y el jinete apenas se han separado. Enamoradísimos y dispuestos a recuperar el tiempo perdido tras más de 100 días separados, la pareja se ha convertido en inseparable, presumiendo del gran momento que atraviesa su historia de amor, que ha salido fortalecida tras el paso del andaluz por el reality.

Sin embargo, la influencer ha tenido que 'despegarse' por unas horas de su chico después de una semana juntos 24 horas para cumplir con sus compromisos profesionales, ya que ha amadrinado la iniciativa de Ponche Caballero y el emblemático local de flamenco Candela para animar las sobremesas gastronómicas del verano en la capital.

Una reaparición en la que una Sheila pletórica nos ha contado cómo ha sido su reencuentro con Escassi, cómo llevó su ausencia mientras se encontraba en Honduras, y cuáles son sus planes de futuro. Además, no ha dudado en sentenciar a Valeri -la transexual que dinamitó la relación del jinete y María José Suárez- tras revelar en portada de 'Lecturas' que también mantuvo relaciones sexuales con José Luis Ábalos.

Boda y maternidad

Pletórica tras la vuelta de su novio de Honduras, después de ser finalista de Supervivientes, la gallega ha hablado de sus planes de futuro con el jinete. Sobre su posible boda y si el andaluz le ha pedido matrimonio y una posibla maternidad, lo tiene claro. "No lo sé, yo no sé si lo ha hecho. No hay anillo, ¿no? Yo no sé mucho de casarme ni de tener hijos, bueno, de tener hijos nada, y de casarme tampoco. Sí, lo sabe perfectamente, sí. Pero además, siempre que empiezo con una pareja, lo digo, no me gusta. O sea, no quiero ser madre. Y nunca se sabe, nunca escupas al aire que mañana... Vale, pero yo, mi idea nunca ha sido ser madre", cuenta la hermana de Mario Casas.