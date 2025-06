Comunicado urgente de Alejandra Rubio tras lo sucedido con su novio en prisión: "Recibo un guantazo"

Alejandra Rubio ha recibido críticas en las últimas horas tras compartir un vídeo que colgó su pareja en redes sociales en el que se veía como ambos visitaban la cárcel donde se encuentran Rocco y Pietro Costanzia el día de su cumpleaños para felicitarles. Y no por acudir a prisión, sino por compartir algo tan personal por redes sociales sabiendo que va a dar que hablar.

Dicho vídeo se comentó este miércoles desde 'Vamos a ver' y a la hija de Terelu Campos no le gustó que sus compañeros opinasen y le preguntaran si esto no es incoherente con la decisión -que se supone que tiene- de no hablar o mostrar públicamente su vida privada. Tanto es así que la reacción que tuvo hacía los colaboradores fue de lo más comentada ya que se pasó de frenada con algunos de ellos como Adriana Dorronsoro, Alessandro Lequio o Antonio Rossi.

Importante comunicado

Hoy, el programa ha recogido ese momentazo y ha sido Joaquín Prat quien le ha lanzado un mensaje a su compañera, aconsejándole que se ubique: "A ver si te ubicas ya. Aquí no vienes con el enemigo. Te hemos tratado siempre de maravilla. Si crees que vienes con el enemigo... Igual te lo tienes que replantear ya". Un mensaje que ha tenido repercusión en redes sociales y por el que Alejandra ha reaccionado.

Apenas dos horas después de las palabras del presentador, la joven ha utilizado sus redes para compartir una reflexión a modo de respuesta hacia todas las críticas que ha recibido estos días:

La joven ha reconocido sentirse "tremendamente incomprendida" aunque ha reconocido que "puede ser que sea mi culpa en gran parte" porque "en esta ocasión hemos querido enseñar una parte menos bonita que también forma parte de lo que somos". Según Alejandra, ella no ha vendido esta situación, no ha ganado dinero y mucho menos "hago exclusivas hablando de cosas como esta" y cierto es, ella no ha rentabilizado la delicada situación de sus cuñados, pero su pareja sí y su suegro, también.

Comunicado urgente de Alejandra Rubio tras lo sucedido con su novio en prisión: "Recibo un guantazo" / Instagram

Quizás a la joven se le olvide que colabora semanalmente en un programa de televisión para hablar, entre otra cosas, de la crónica social. Un mundo al que pertenece desde antes de nacer por ser 'hija de' y del que lleva participando años desde que cumplió su mayoría de edad y empezó a pasearse por los platós de televisión a costa de ser una Campos más. Sin embargo, la nieta de María Teresa Campos ha reconocido que "cometo fallos", pero que le da la sensación de que "se está esperando a que lo haga para tener una razón más para atacarme(nos)".

Además, Alejandra echa de menos "el calor entre nosotros, un abrazo, una buena palabra y no siempre un reproche" -sin determinar de quién espera eso- aunque también entiende que "este mundo en el que trabajamos no va de eso". Un comunicado en el que vuelve a asegurar que no vende su vida y que no participa en el mismo negocio que toda su familia y que su chico -el que hemos visto en varias ocasiones hablando de su vida, de su familia, de su faceta de padre, de la situación de sus hermanos- y por tanto, no entiende las críticas que recibe continuamente.