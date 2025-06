Poty sale en defensa de David Bustamante tras los duros comentarios por su aumento de peso: "Me parece terrorífico"

El físico de David Bustamante vuelve a estar en el punto de mira. Meses después de protagonizar numerosos titulares por su aumento de peso -que se debía a que ha dejado de fumar, como explicaba entonces molesto- el de San Vicente de la Barquera reaparecía este fin de semana en concierto en la localidad cántabra de Maliaño, y las críticas y comentarios demoledores no tardaban en sucederse por su nueva imagen, ya que parece que ha vuelto a engordar unos kilos.

'Vivan los torreznos'; 'Pavarotti ha vuelto'; 'Son las 5 de la tarde y Bustamante sí ha comido'; 'Eres el mejor, Carlos Latre'; o 'David Bustamante, gran cantante, mejor comensal', son algunos de los mensajes que han inundado las redes sociales metiéndose con el cambio físico del exmarido de Paula Echevarría, que durante su matrimonio con la actriz presumía de un físico perfecto y tonificado.

Mientras Bustamante guarda silencio ante esta desagradable polémica, su amigo Javier Castillo 'Poty' -con el que ha retomado su amistad tras su distanciamiento después de su separación de la asturiana- no ha dudado en salir en su defensa en la presentación de su nuevo espectáculo, 'Ópera y Zarzuela Dreams'.

"Te juro que no sé de qué me hablas. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿que le han criticado porque ha cogido peso dices? Que no sé nada de esto, créeme. Yo entro al trapo echando leches, no me corto ni afeitándome" ha reaccionado sorprendido, tachando a los "detractores" de "alimañas": "¿Qué, se están metiendo con David Bustamante? No, con toda la gente que puede tener un poco de sobrepeso. ¿Eso es malo? Es que no lo entiendo, es que es tan delgadísimo, delgadísima. ¿Eso es malo? Es que no lo entiendo. Entonces hay gente que no tiene otra cosa que hacer que meterse con las personas por el mero hecho de meterse con ellas. O sea, no tienen vida, como decía mi prima la Pantoja, es que no lo puedo entender, es que te juro, por Dios, que no sabía nada de esto".

"Es un tipazo"

"David es un tipazo. Es un tipazo, un tío que se entrega hasta las trancas. Si David se pone a hacer deporte, hace más deporte que nadie, campeón del mundo de deporte, le dan el cinturón negro de deporte, da igual" ha dejado claro, reconociendo que aunque hace tiempo que no le ve y no sabe cómo llevará el tema del deporte, "te puedo asegurar que como le hagan así, que rin, que rin, que rin, y él considere que tiene que meter la cabeza por ahí.... O sea, que se va a poner las pilas, si se las tiene que poner, que yo no lo sé".

Rotundo, Poty ha comparado el caso de Bustamante con el de Lucas de 'Andy y Lucas', indignado porque "es ofensivo al máximo que se metan con una cuestión física". "A esta gente las echaba no de Instagram y de la red, las echaba de España, a la porra" ha sentenciado.

El coreógrafo tampoco tenía ni idea de las amenazas de muerte que recibió Álvaro Morata por fallar un penalti con España en la final de la Nations League contra Portugal, pero ha tachado este asunto de "barbaridad". "Me parece terrorífico los tiempos convulsos que estamos viviendo. Ya es esto, intentar matar a una estrella del fútbol. Morata, precisamente, que es una estrella. Bustamante es otra estrella, ahora que se ha engordado, que se ha adelgazado, que se separó, que grabó un disco horrible, que... ¡Por Dios!" ha explotado.