Críticas a Isabel Pantoja por esto que ha hecho al nacer el hijo de Isa P: "Casi la palma..."

Presumiendo de su buena relación tras 'Supervivientes', Laura Cuevas no se ha perdido la fiesta con la que Pelayo Díaz ha celebrado este jueves en Madrid su 39 cumpleaños por todo lo alto. Pletórica y disfrutando de su soltería tras su ruptura definitiva con Carlos Calderón, la hija del mayoral de Cantora llegaba al cumpleaños acompañada por sus compañeros Joshua Velázquez y Nieves Bolós y, sin pelos en la lengua, no ha dudado en atizar a Isabel Pantoja por su indiferencia con su hija Isa Pantoja tras el nacimiento de su nieto Cairo el pasado 22 de junio.

"Me alegro mucho, yo quiero mucho a Isa y ya le di la enhorabuena y nada, espero que le vaya muy bien y seguro que estará súper contenta y súper bien, muy bien. Todo lo que le pase a Isa bueno, me alegro siempre. Pero a la familia ni está ni se la espera" ha sentenciado, asegurando que lo que realmente habría sorprendido sería que la hermana de Kiko Rivera hubiese tenido visitas familiares tras convertirse en madre de su segundo hijo.

Implacable, Laura ha recordado que la cantante "no fue a ver a Isa cuando lo del apéndice que casi la palma y estaba al lado", haciendo referncia a que Pantoja tampoco se preocupó por su hija cuando fue operada de urgencia de apendicitis el pasado octubre, justo antes de quedarse embarazada.

La peruana tampoco ha recibido la felicitación de su hermano, y como reconoce la superviviente, "con Kiko me da más pena todavía que no tenga buena relación, porque al final Kiko es muy buen niño y siempre ha sido el más noble de todos". "Y al final, por terceras personas ellos dos no tienen relación" apunta rotunda, culpando a la tonadillera del distanciamiento de sus hijos.

¿Es Isabel buena persona? Como confiesa la andaluza, "depende del día, depende cómo la pille, depende de muchos factores".

Cambiando de tema, Laura tiene claro que tras su separación de su marido, "ahora estoy abierta al amor. Se va a arrasar, yo quiero ligar, quiero ligar. Un amor de vrano, con fecha de caducidad porque estoy para divertirme, estoy conociendo la vida moderna y quiero pasármelo bien". Un momento en el que su amigo Joshua ha intervenido para asegurar que la ve "mucho más feliz ahora, aquí en Madrid conmigo que allá que con el marido, créeme, eso te lo digo yo".