Última hora sobre la relación de Montoya y Anita Williams, más centrada que nunca en su hijo: "Me lo traigo a trabajar"

Anita Williams y Montoya están pasando por una complicada situación. Hace ya una semana del brutal enfrentamiento que tuvieron en la gala final de 'Supervivientes 2025' y desde entonces no han vuelto a tener contacto porque el cantante bloqueó de WhatsApp a la que ha sido su novia en estos últimos años.

A pesar de que su estancia en Honduras les sirvió para olvidar el pasado, a su llegada a España parece que ambos han revivido todo lo malo que les sucedió tras su paso por 'La isla de las tentaciones' y están en un punto standby, sin saber qué va a pasar con su relación.

La joven llegaba con su hijo a Madrid confirmando que "todo sigue igual" con el exconcursante de 'Supervivientes' tras bloquearla y que, por lo tanto, no ha vuelto a hablar con él de la situación que están atravesando.

En cuanto al reencuentro con su hijo, la joven desvelaba que ha sido "increíble" y comentaba que le ha dedicado "todo el tiempo del mundo" y que incluso "me lo traigo a trabajar" a la capital para no volver a separarse de él.

Anita rompió el pacto

A pesar de que a principios de esta semana anunció su intención de tomarse un descanso de la televisión y de las redes sociales para centrarse en su familia y en su hijo Thiago tras su polémico paso por 'Supervivientes', y de que José Carlos Montoya rompiese su relación sin darle explicaciones tras el fin del reality, Anita Williams reapareció en el plató de '¡De Viernes!' para sincerarse sobre el complicado momento que está viviendo.

Y es que además de la actitud del de Utrera de no querer saber nada de ella -muy tocado anímicamente, la gota que habría colmado el vaso sería que la influencer confirmase que mantuvieron relaciones sexuales en 'Playa Misterio' al inicio de la aventura cuando ambos habían llegado al pacto de negarlo- la familia del padre de su pequeño ha salido a la palestra (concretamente su exsuegra), para arremeter contra la catalana y revelar que se portó muy mal con su hijo, acusándola además de impedirle ver a su nieto.

Mientras Montoya ha optado por apartarse de todo y refugiarse en su familia en su Utrera natal, Anita ha puesto rumbo a Madrid esta mañana para dar la cara en el programa de Mediaset y revelar cómo se encuentra, si ha sabido algo de su exnovio en los últimos días, si ha perdido las esperanzas respecto a una posible reconciliación, y además responderá a la familia del padre de su pequeño, sobre los que hasta ahora ha preferido no hablar.

La superviviente ha confesado que la vuelta a la realidad está siendo "chocante" y que su mejor medicina está siendo su hijo, del que no se ha separado en toda la semana: "Siempre".

"Bueno, yo estoy pues... nada, intentando llevarlo todo de la mejor manera posible" ha expresado cuando le hemos preguntado cómo está sobrellevando que la acusen del mal momento de Montoya. "Ya lo he dicho varias veces que no... Siempre intento ser muy maja, pero es que no lo estoy pasando bien en estos días" reconoce.