Irene Villa revela la verdadera cara de Nuria Fergó tras romper con su exmarido: "Yo nunca estoy callada"

Irene Villa se ha convertido en una de las involuntarias protagonistas de la ruptura de su exmarido Juan Pablo Lauro y Nuria Fergó el pasado mayo después de tres años de discreto noviazgo en los que nunca llegaron a materializar sus planes de boda. Y es que a pesar de que los protagonistas guardan silencio sobre los motivos de su separación, se ha rumoreado que la relación de la triunfita y los hijos de su pareja -Carlos, Gael y Eric, que tiene en común con la coach y deportista paralímpica- nunca habría sido buena.

Especulaciones que aumentaban después de que Irene evitase no hablar de cómo se llevaban sus pequeños con la artista: "Que lo cuente ella. Yo no tengo nada que contar. Yo de la vida privada de los demás no hablo. Te puedo contar la mía. Pero yo de las parejas de mi ex marido no voy a hablar jamás", sentenciaba en un evento en la capital a principios de junio al ser preguntada por la relación de Nuria con sus niños.

Consciente de que sus palabras, intentando mantenerse al margen de la ruptura de su exmarido y la cantante, podrían malinterpretarse, Irene ha reaparecido en los Premios La Alcazaba en Ávila y ha aclarado cómo se llevaba realmente Fergó con sus hijos.

"No hay que romper ningún silencio, yo nunca estoy callada, yo lo cuento todo pero no tengo nada que contar. Yo solamente estoy agradecida a la gente y a la vida y a las personas y ya está, no tengo nada que decir de nadie. Tendrán que hablar ellos porque yo quién soy para hablar de la vida de nadie" ha expresado, dejando claro que aunque no quiere pronunciarse sobre la ruptura de Juan Pablo y Nuria, sí quiere zanjar cómo era su relación de la artista con sus niños.

"Mis hijos están encantados, con ella, con quien esté con su padre y quiera a su padre, mis hijos, es que no sabes cómo son, o sea, es que es alucinante cómo se adaptan a todo. Son niños que desde que tenían dos, tres y seis años, tenían dos casas, porque vivían una semana con su padre, una semana con su madre... Fíjate lo que han visto ellos. Se han adaptado a lo que hemos vivido cada uno, él por su parte, yo por la mía, cuando ha llegado Nuria fenomenal, cuando ha llegado David fenomenal. Ya está" ha explicado sincera, reconociendo que no sabe de dónde ha podido salir el rumor de que la triunfita no se portó bien con los pequeños.

Y, aunque prefiere mantenerse al margen de la desgarradora entrevista de la malagueña en el programa de Cruz Sánchez de Lara 'Madres: desde el corazón' sincerándose como nunca sobre su separación de José Manuel Maíz tras el nacimiento de su única hija en común, Martina, sí ha transmitido su apoyo a Nuria, revelando que le desea "lo mejor" y que si se la encontrase, no tendría ningún problema en saludarla.

Un momento complicado

Mientras su exmarido pasa por un momento complicado a nivel personal, Irene confiesa que no puede estar más feliz con David Serrato 9 meses después de su boda: "Estamos mejor que el primer día, cada día es como... es como todo guay. La verdad que bueno, no se puede decir muy alto porque es muy bonito, la verdad que es muy bonito".