El nuevo récord que batirán Manu y Rosa dentro de una semana en Pasapalabra y que tiene que ver con el bote

El bote de Pasapalabra sigue y sigue creciendo y superará este martes por primera vez en un año los 1,8 millones de euros. En concreto, Manu y Rosa jugarán hoy por 1.804.000 euros, según adelantó Roberto Leal en el programa del lunes.

En estos momento, se trata del cuarto premio más alto de la historia del concurso desde que volvió a Antena 3. Sin embargo, la pareja actual de concursantes no para de batir récords y en una semana podríamos tener el segundo bote (si no sale antes) más cuantioso.

Récord de bote

El récord lo tiene Rafa Castaño. Consiguió el bote 16 de marzo de 2023 y se llevó un increíble premio de 2.272.000 euros. Además, lo logró con 197 programas, eliminando al concursante más longevo de Pasapalabra: Orestes Barbero, con 360.

Pablo Díaz, el primer ganador de esta etapa, permaneció 260 programas y se llevó un bote de 1.828.000 euros. Y un premio parecido fue el que consiguió en mayo de 2024 Óscar Díaz con 1.816.000 euros. Así las cosas, Rosa y Manu ya igualarían el jueves el bote de Óscar Díaz y lo mismo harían el próximo lunes con el de Pablo Díaz.

Dinero ganado

¿Cuánto dinero llevan ganado Rosa y Manu en Pasapalabra? Ninguno de los dos se irían con las manos vacías si se les escapase el bote o fuesen eliminados en la Silla Azul. Manu lleva más de un año en el concurso. En concreto, 284 programas y su bote personal suma 175.600 euros. Rosa, por su parte, acumula 154 programas y 80.400 euros.

Manu ya es el segundo concursante más veterano de la historia de Pasapalabra desde su vuelta a Antena 3 con Roberto Leal. El primero en el ranking es Orestes Barbero. El burgalés llegó a los 360, hasta que quedó eliminado por Rafa Castaño.

Manu, con 284 programas, tendría que hacer 76 más para igualar el récord de Orestes. Si no lo hace, habrá ocurrido dos cosas: una positiva para él, haber ganado el bote, y otra negativa, haber sido derrotado por Rosa y entonces le habrá pasado lo mismo que a Orestes.

Manu y Rosa en el Rosco de Pasapalabra / Antena 3

El último Rosco

Rosa perdió este lunes una oportunidad de oro para ganar el bote. La gallega metió la última letra en verde en el ultimísimo segundo, llegando a 23 aciertos. "Ufff", suspiró ella, al ver que el marcador sumó en el último momento.

"Esa última entró, has esperado casi casi al último segundo, Rosa, entiendo que tenías dudas", dijo Roberto Leal. "Sí, pero bueno, digo: 'tiro'", contestó la rival de Manu. La palabra correcta fue amalaya, que es una interjección coloquial equivalente a maldito o maldito sea.

Le quedaron, por tanto, dos letras para completar el Rosco y alzarse con el gran premio. La L y la S. Cuando Leal resolvió la palabra que había detrás de la L, Rosa se llevó un gran disgusto. Se la sabía. "Con la L, apellido de la cineasta que dirigió la película 'Harriet, en busca de la libertad': Lemmons".

"¡Jo!", reaccionó la gallega, llevándose las manos a la cara y dándose media vuelta en el Rosco. "¿Tenías dudas?", preguntó el presentador. "Es que pensaba que no era esa. Era Harriet, pero pensé que era otra. ¡No me lo puedo creer! Pues no lo he dicho, porque pensaba que no era demasiado conocida, jo", se lamentó.