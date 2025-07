Rosa se planta con 23 aciertos en el Rosco de Pasapalabra y se arrepiente al instante: "¡No me lo puedo creer!"

Rosa perdió este lunes una oportunidad de oro para ganar el bote de Pasapalabra, que ya asciende a 1.798.000 euros. La gallega, que lleva 154 programas en el concurso, metió la última letra en verde en el ultimísimo segundo, llegando a 23 aciertos. "Ufff", suspiró ella, al ver que el marcador sumó en el último momento.

"Esa última entró, has esperado casi casi al último segundo, Rosa, entiendo que tenías dudas", dijo Roberto Leal. "Sí, pero bueno, digo: 'tiro'", contestó la rival de Manu. La palabra correcta fue amalaya, que es una interjección coloquial equivalente a maldito o maldito sea.

Le quedaron, por tanto, dos letras para completar el Rosco y alzarse con el gran premio. La L y la S. Cuando Leal resolvió la palabra que había detrás de la L, Rosa se llevó un gran disgusto. Se la sabía. "Con la L, apellido de la cineasta que dirigió la película 'Harriet, en busca de la libertad': Lemmons".

"¡Jo!", reaccionó la gallega, llevándose las manos a la cara y dándose media vuelta en el Rosco. "¿Tenías dudas?", preguntó el presentador. "Es que pensaba que no era esa. Era Harriet, pero pensé que era otra. ¡No me lo puedo creer! Pues no lo he dicho, porque pensaba que no era demasiado conocida, jo", se lamentó.

De haber contestado a la letra L, Rosa hubiera sumado 24 aciertos y hubiese podido pelear por el bote (que se consigue con 25 letras en verde).

¿Y qué hizo Manu? Remontar. Partía de tres letras menos, pero del tirón llegó a los 23. "Hubo empate a 23. Menudo roscazo de cada uno. Madre mía", terminó Roberto Leal.

Manu y Rosa en el Rosco de Pasapalabra / Antena 3

Dinero acumulado

¿Cuánto dinero llevan ganado Rosa y Manu en Pasapalabra? Ninguno de los dos se irían con las manos vacías si se les escapase el bote o fuesen eliminados en la Silla Azul. Manu lleva más de un año en el concurso. En concreto, 284 programas y su bote personal suma 175.600 euros. Rosa, por su parte, acumula 154 programas y 80.400 euros.

Manu ya es el segundo concursante más veterano de la historia de Pasapalabra desde su vuelta a Antena 3 con Roberto Leal. El primero en el ranking es Orestes Barbero. El burgalés llegó a los 360, hasta que quedó eliminado por Rafa Castaño, ganador de uno de los mayores botes del concurso, con 2.272.000 euros.