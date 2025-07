Última hora sobre el estado de salud de Isa Pantoja tras su embarazo: "Atravesando mis altos y mis bajos"

Isa Pantoja se convertía en madre de su primer hijo en común con Asraf Beno, Cairo -la colaboradora ya es madre de Alberto (11), fruto de su fallida relación con Alberto Isla- el pasado 22 de junio y, aunque están siendo los días más felices de su vida, no todo es de color de rosas y las hormonas del posparto han convertido esta etapa tan especial siendo uno más en casa en una auténtica "montaña rusa de emociones".

A corazón abierto, la hija de Isabel Pantoja se sinceraba con sus seguidores de Instagram este domingo, una semana después de dar a luz, y confesaba los sentimientos agridulces que tiene tras el nacimiento de su bebé. "Los bajones me dan por la noche y ahora es que no puedo ni dormir. ¿En qué momento han pasado nueve meses?. Pienso que he tardado mucho en tener a mi bebé y he perdido años a su lado y siento que el tiempo pasa súper rápido y no quiero" ha reconocido.

"Nunca pensé que me pasaría esto, por lo menos estos 7 días, es lo que yo estoy experimentando y es que tengo una felicidad increíble, miro a mi familia y soy súper feliz. Quizás de lo bonito que es, me sale llorar" ha expresado, desvelando los "momentos de bajón" que tiene cuando recuerda su embarazo.

"Supongo que serán las hormonas porque yo no quiero estar así, yo quiero estar feliz siempre. Todo el mundo sabe que el posparto es duro y que tienes que recuperarte físicamente y psicológicamente. O sea, tu cuerpo ha estado durante 9 meses creando vida y ahora pues tienes que recuperarte para estar para tu bebé. Y en este caso, pues tengo que estar para mis chicos. Y espero, o sea, ojalá termine pronto la cuarentena para poder, no sé, poder hacer más cosas" ha comentado, admitiendo que esta primera semana con su pequeño "lo estoy viendo súper intenso todo", aunque confía "en que poco a poco quitarme esos pensamientos de la cabeza y disfrutarlos mucho más de lo estoy haciendo".

Tras esta confesión que ha preocupado a sus seguidores y que ha hecho que muchos se pregunten si tiene depresión posparto, Isa ha reaparecido ante las cámaras y ha revelado cómo se encuentra anímicamente. Retomando poco a poco la normalidad, la hermana de Kiko Rivera se ha dejado ver por primera vez desde que el pasado miércoles abandonó el hospital con su pequeño Cairo en brazos.

"Estoy bien, bien, muchas gracias" ha afirmado con una sonrisa durante un paseo por los alrededores de su domicilio luciendo un minivestido negro que evidencia que todavía está recuperándose de la cesárea. "Nada, súper bien. Al final súper bien. O sea, físicamente bien y psicológicamente todavía estoy ahí atravesando mis altos y bajos, pero bueno, voy a intentar llevarlo de la mejor manera posible y ya está" ha revelado, asegurando que a pesar de que las hormonas le están pasando factura tras el parto, "voy a disfrutar de esta etapa también".

Desplante

Sin embargo, Isa no ha querido pronunciarse sobre el 'desplante' de su madre y de su hermano, que ni siquiera la han felicitado por su maternidad y sobre los que ha preferido no decir nada, dejando en el aire si la indiferencia de la tonadillera ante el nacimiento de su nieto ha influido en su bajón anímico.