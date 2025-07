Hacen público un vídeo de Manu y Rosa hablando fuera de cámaras en Pasapalabra: "El presentador no nos convence últimamente"

Manu y Rosa llevan muchos programas juntos en Pasapalabra. En concreto, 155, que son las tardes que acumula la gallega en el concurso más visto de la televisión. El madrileño lleva en cambio más tiempo: 285 programas, o lo que es lo mismo, un año largo. Los dos luchan por un bote, que ya supera los 1,8 millones de euros y que en cuestión de días (si no sale antes) superará al gran premio que ganaron Pablo Díaz en 2021 y Óscar Díaz en 2024.

La amistad y la complicidad que hay entre Rosa y Manu traspasa el plató de Antena 3. A través de un vídeo colgado en las redes sociales se ha podido ver a la pareja de concursantes compartiendo confidencias sentada en un sofá, antes de la grabación de un nuevo programa de Pasapalabra.

El vídeo es grabado por el presentador del concurso, Roberto Leal, que simula que va en metro y se hace un hueco entre Rosa y Manu. "Los mayores tienen sitio", dice Rosa a Leal, que de inmediato queda sorprendido por "esta faltada" sobre su edad. El popular presentador tiene 46 años recién cumplidos (el 28 de junio).

Manu tampoco se queda atrás con las bromas y trolea así a Roberto Leal: "¿Qué vas a un concurso, no?". "Sí, voy a un concurso, estoy muy nervioso, voy a ver si me dejan participar. ¿Vosotros sabéis algo de concurso?", dice Leal. "Algo sabemos, pero el presentador con el que estamos no nos convence últimamente", espeta Manu con tono bromista.

La conversación continúa. "Es muy pesao, ¿no?", pregunta Roberto Leal, que a continuación dice que es el que llena el confeti de los tubos para los botes de Pasapalabra. "Bueno, no tienes mucho trabajo", dice Rosa, causando la risa también de Manu. "La verdad que útimamente no tiene mucho trabajo, no", remata el presentador.

Manu y Rosa en el Rosco de Pasapalabra / Antena 3

¿Quién ganó el último Rosco?

Manu y Rosa protagonizaron el lunes uno de los duelos más trepidantes de los últimos programas. Con un empate a 23 aciertos, ambos acariciaron el bote y esquivaron la Silla Azul. Sin embargo, este martes estuvieron algo más atascados. Ninguno de ellos logró acumular una buena racha de aciertos hasta que Rosa, en los compases finales de su primera vuelta, ha consiguió responder correctamente 10 preguntas.

La gallega puso el turbo hasta plantarse en 22 letras en verde. Manu, mucho atrás que su rival, arriesgó y lo pagó caro. Con dos errores y 21 aciertos acabó el Rosco. Hoy se enfrentará a la Silla Azul.