La reacción de Manu tras lo ocurrido con Rosa en el último programa de Pasapalabra: "Muy bonito"

El programa de Pasapalabra de este martes empezó con caras sonrientes. No había Silla Azul y, por tanto, ni Manu ni Rosa tenían que jugarse la continuidad en el concurso frente a un nuevo aspirante. El lunes hubo empate entre los dos concursantes, pero no fue un empate más, sino que ambos protagonizaron dos "roscazos", en palabras del presentador, Roberto Leal.

La gallega, de hecho, pudo acariciar el bote, que en estos momentos ya supera los 1,8 millones de euros. Rosa metió la última letra en verde en el ultimísimo segundo, llegando a 23 aciertos. "Ufff", suspiró ella, al ver que el marcador sumó en el último momento.

"Esa última entró, has esperado casi casi al último segundo, Rosa, entiendo que tenías dudas", dijo Roberto Leal. "Sí, pero bueno, digo: 'tiro'", contestó la rival de Manu. La palabra correcta fue amalaya, que es una interjección coloquial equivalente a maldito o maldito sea.

Le quedaron, por tanto, dos letras para completar el Rosco y alzarse con el gran premio. La L y la S. Cuando Leal resolvió la palabra que había detrás de la L, Rosa se llevó un gran disgusto. Se la sabía. "Con la L, apellido de la cineasta que dirigió la película 'Harriet, en busca de la libertad': Lemmons".

Manu y Rosa en el Rosco de Pasapalabra / Antena 3

"¡Jo!", reaccionó la gallega, llevándose las manos a la cara y dándose media vuelta en el Rosco. "¿Tenías dudas?", preguntó el presentador. "Es que pensaba que no era esa. Era Harriet, pero pensé que era otra. ¡No me lo puedo creer! Pues no lo he dicho, porque pensaba que no era demasiado conocida, jo", se lamentó.

Espinita clavada

En el programa de este martes Rosa confesó sentirse feliz, pero a la vez tener "una espinita clavada" por el acierto número 24 que pudo ser y no fue. Manu, por su parte, calificó los dos Roscos, el suyo y el de Rosa, de "muy bonito". "Los empates a 23 a mí me encantan, así que yo contentísimo", dijo Manu en respuesta a Roberto Leal.

El presentador se rindió ante el nivel de ambos concursantes. "Estáis a un nivel increíble, os doy la enhorabuena de antemano", afirmó para pasar, a continuación, a decir el bote. Por primera desde hace más de un año, el gran premio del concurso superó la barrera de los 1,8 millones y llegó a los 1.804.000 euros. "Cuesta hasta decirlo", remató.