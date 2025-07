Rosa promete a Jimmy Barnatán que se hará un tatuaje de Pasapalabra si gana el bote

¿Rosa, de Pasapalabra, tatuada? Aunque parezca imposible, las cosas podrían cambiar si la gallega ganase el bote del concurso. La profesora de Lengua y Literatura prometió al cantante, actor y escritor Jimmy Barnatán, uno de los invitados de esta semana, que si se lleva el gran premio de Pasapalabra se hará un tatuaje con algo del programa. Quizá el nombre o quizá la cantidad de dinero del bote.

Este miércoles, Manu y Rosa jugaron por un bote de 1.810.000 euros. Y hoy su premio igualará al que ganó Óscar Díaz hace poco más de un año: 1.816.000 euros. ¿Será una señal de que habrá bote? El récord de dinero lo tiene Rafa Castaño. Consiguió el bote 16 de marzo de 2023 y se llevó un increíble premio de 2.272.000 euros. Además, lo logró con 197 programas, eliminando al concursante más longevo de Pasapalabra: Orestes Barbero, con 360.

Despedida a los invitados

Rosa hizo esta peculiar promesa en su turno de despedida de los invitados, después de tres programas con ellos. "También quería despedirme de los invitados. Decir que estoy… Me voy enamorada hoy del equipo que me ha tocado", empezó diciendo en referencia a Marta Poveda y Jimmy Barnatán. "Me lo he pasado muy bien. Habéis jugado fantástico, pero es que además me he sentido muy, muy arropada con vosotros en cámara y fuera de cámara. Ha sido genial", añadió.

La gallega también tuvo palabras de cariño para Belinda Washington y Mariano Peña. "Y a los cuatro deciros que ha sido genial. Gracias por la energía tan bonita que habéis desprendido, tan positiva, tan alegre, tan de verano. Muchísimas gracias", remató.

Los cuatro invitados se rindieron ante Rosa: "¡Bonita! ¡Guapa!". Pero ahí no quedó la cosa. "Y felicidades, Jimmy", apostilló la gallega, puesto que el cantante y actor cumplió justo ayer 44 años y lo celebró en Pasapalabra. "Si cae el bote lo celebramos", prometió Rosa, que este miércoles jugó por un gran premio de 1.810.000 euros. Jimmy fue más allá: "Si cae el bote, nos vamos a tatuar". Algo que la concursante corroboró. "Es verdad, que lo dijimos hoy", afirmó entre risas.

El poema de Manu

A las despedidas se unió Manu, que pronunció su ya clásico poema, jugando con los nombres y apellidos de los invitados. Y otra vez lo volvió a bordar. "Voy abrir la pobeda con Marta, que ha estado genial. También felicitar a esta gente, a esta peña como Mariano. Es una pena no ser de Washington como Belinda, capital de un país de Estados Unidos, que tiene gente como Jimmy Fallon y nosotros tenemos a Jimmy Acertón", pronunció.

Así fue el último Rosco

Rosa se llevó el último Rosco, tras plantarse en 22 aciertos y Manu cometer hasta tres errores. El madrileño falló con la letra A cuando llevaba 20 letras en verde. "Ya no puedes sacar 22, tienes que sacar 23 al cometer un fallo", le recordó el presentador, Roberto Leal. Manu sumó un acierto más, pero volvió a fallar. Arriesgo una vez más y también falló. Así las cosas, Manu se enfrentará de nuevo este jueves a la Silla Azul.