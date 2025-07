Cristina Pedroche, a punto de dar a luz a su segundo hijo, recuerda su primer parto: "Cada vez que me dolía más, yo sonreía"

A poco días de dar a luz a su segundo hijo, Cristina Pedroche ha recordado cómo fue su primer parto con Laia, de casi 2 años. La pareja del chef Dabiz Muñoz se sinceró recientemente con la influencer Laura Escanes en el pódcast de Podimo "Entre el cielo y las nubes". La presentadora y colaboradora de televisión confesó que nunca se había sentido tan "poderosa" como cuando ha estado embarazada y ha dado a luz.

"Sentía que todo estaba bajo control, porque todo estaba saliendo como yo me había imaginado, incluso mejor", contó en una conversación con Laura Escanes. En esa entrevista, Pedroche aseguró que toda su vida se ha sentido "juzgada", pero durante sus dos embarazos y el parto de Laia mucho más. "'¿Y qué te crees que eres la única que va a parir?' Porque ya verás y quieres sin epidural, ay, ay, la naturista. Ahora lo queréis todo natural, no sé cuánto'. La mitad de estos comentarios fueron de hombres. 'Ya verás cuando te venga la primera contracción'. Es como… Ah, ¿que tú has parido?", comentó indignada.

"De verdad, qué absurdo. ¡Déjame! Aunque fuera real que con la primera contracción yo pido la epidural, ¿cuál es el problema de que yo quiera formarme y saber controlar mi respiración para que cuando vengan esos momentos de dolor, ese dolor no se transforme en sufrimiento? ¿Cuál es el problema?", agregó.

Cristina Pedroche dijo más. "Yo sabía que lo iba a hacer bien, siempre y cuando mi hija, como pasó, estuviese perfectamente colocada. Fue todo natural. Soy una mujer fuerte, sana, o sea, estaba todo perfecto para que se diera perfecto. Y yo sabía que iba a gestionar bien el dolor, porque cada vez que me dolía más, yo sonría, porque, joder, ¡estaba más cerca de conocer a mi hija!", aseguró.

Vídeo viral

La presentadora se despidió el mes pasado de Zapeando y está disfrutando estos días para descansar y pasar tiempo con su hija Laia, como ella misma ha contado a través de sus redes sociales. Esta misma semana, Cristina Pedroche subió a su cuenta de Instagram, en la que acumula más de 3 millones de seguidores, un vídeo bailando que se ha hecho viral.

"Esperando casi 9 meses para hacer esto", escribió la influencer. En el vídeo se ve a Pedroche descalza, con mallas, con una chaqueta vaquera anudada a la altura del ombligo, un jersey negro tapándole la carra, y la barriga pintada con ojos, boca, cejas y pelo. La colaboradora de televisión baila al ritmo de la música, simulando ser una persona bajita.

"Qué más da el peso"

No es el primer ni último vídeo de Pedroche embarazada que explota su humor. En su última entrada en Instagram sale sobre la báscula. "Cuando me preguntan que cuántos kilos he cogido durante el embarazo..." titula. Con la enorme panza, Pedroche no es capaz de ver el peso. "¿Y qué más da?", acaba. "Lo importante es que sigamos con nuestro estilo de vida saludable: que cuidemos la alimentación, que hagamos deporte, que nos dé el sol, que estemos en contacto con la naturaleza…", remata.