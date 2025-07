La doble coincidencia de Rosa con Óscar Díaz, último ganador de Pasapalabra: mismo bote en el mismo programa

Este jueves Manu y Rosa jugaron por un bote de 1.816.000 euros. No es una cifra cualquiera, sino que es la cantidad de dinero que se llevó hace poco más de un año el último ganador de Pasapalabra, Óscar Díaz.

"¿Os trae algún recuerdo este bote? 1.816.000 euros", preguntó Roberto Leal a Rosa en los primeros minutos del programa. "Óscar", contestó la gallega, haciendo referencia al gran premio que ganó en mayo de 2024. "Efectivamente, el último bote que hemos dado en Pasapalabra que se llevó Óscar es de 1.816.000 euros", aclaró el presentador.

Pero lo que no sabía Leal es que había otra coincidencia más. "¿Cuál es mi programa?", preguntó Rosa. Y el presentador le dio el número 157. "También fuese ese si no recuerdo mal", aseguró ella. Roberto Leal no se lo podía creer y, después de unos minutos, lo confirmó. Sí, Óscar Díaz ganó 1.816.000 euros en el programa 157.

El bote sigue sin salir

Sin embargo, Rosa no repitió la gesta de Óscar. La gallega, que venía de varios empates y numerosas victorias, perdió en el Rosco de este jueves. Se plantó con 22 aciertos, tras cometer un fallo. En ese momento, Manu llevaba 19 letras en verde. "Necesitas tres para empatar sin fallos", le puso en situación Roberto Leal. El madrileño acabó con 22 aciertos, igual que Rosa, pero sin errores. Así que ganó.

Con todo, el bote al que aspiran Rosa y Manu sigue creciendo y ya es el tercero más alto de Pasapalabra en esta etapa en Antena 3. Pero es que el próximo martes, podría ser el segundo. El récord lo tiene Rafa Castaño. Consiguió el bote 16 de marzo de 2023 y se llevó un increíble premio de 2.272.000 euros. Además, lo logró con 197 programas, eliminando al concursante más longevo de Pasapalabra: Orestes Barbero, con 360.

Pablo Díaz, el primer ganador de esta etapa, permaneció 260 programas y se llevó un bote de 1.828.000 euros.

Javier y Manu en la Silla Azul de Pasapalabra / Antena 3

La Silla Azul más larga

Manu llegó al Rosco de Pasapalabra tras superar una durísima Silla Azul. Como pasó hace un mes con Daniel, otro aspirante, procedente de Zaragoza y educador social, Javier, un economista sevillano, aguantó hasta la pregunta número doce, poniendo en peligro la continuidad de Manu en el concurso.

Hay que recordar que el madrileño es el segundo concursante más veterano de la historia del programa desde que volvió a Antena 3 con Roberto Leal como presentador. Lleva, en concreto, 287 Roscos.

Pese a esa veteranía, Javier se lo puso realmente difícil a Manu. Hasta el propio Roberto Leal se sorprendió de los aciertos del sevillano, que finalmente acabó por fallar. "Quería darte la enhorabuena, porque has llegado a un grandísimo nivel. De las mejores Sillas Azules de esta última época", aseguró el presentador. En más de un año en el concurso, es la segunda vez que Manu se enfrenta a una Silla Azul tan dura y larga.