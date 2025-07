La llamada de Belén Esteban a su hija que terminó con Andrea Janeiro llorando: "Me dijo que se había puesto muy nerviosa"

Karol G ha visitado este jueves 'La Revuelta' de David Broncano para promocionar su nuevo disco, 'Tropicoqueta' y, entre los afortunados que han asistido al programa para ver de cerca a 'La Bichota', Belén Esteban, que alejada del foco mediático desde el fin de 'La familia de la Tele' ha vuelto a TVE para dejar sin palabras a su hija con su sorpresa más especial.

"Maravilla. Mi niña, qué feliz estaría de estar hoy. Te quiero" ha compartido en redes sociales la colaboradora junto a varias imágenes de su encuentro con la artista colombiana entre bambalinas, acordándose de Andrea Janeiro en este momento inolvidable junto a su ídolo.

Belén también ha tenido un inesperado protagonismo durante la entrevista de Karol G con Broncano, cuando ha revelado como la hija que tiene en común con Jesulín de Ubrique ha podido conocer por videollamada a la cantante de 'Si no te hubiera conocido'. "Por Karol G me tiro por el tobogán. La quiero más por mi hija Andrea, por ella he conocido su música" ha confesado conmovida por el detalle que ha tenido La Bichota con su niña.

Como ha relatado, "llamó a mi hija por videollamada y se puso a llorar, muy emocionada". "Estuvo muy comedida, y me dijo que se había puesto muy nerviosa. 'La madre que te parió', ¡y era yo!" ha exclamado entre risas, feliz por haber cumplido uno de sus sueños de Andrea.

Alucinada por las centenares de personas que han colapsado los alrededores del Teatro Príncipe Gran Vía para ver a Karol G, Belén ha pasado entre el tumulto y, con mucho sentido del humor y como si fuese ella la protagonista del momento, ha saludado a los fans, lanzando besos con una gran sonrisa.

No ha sido el único rostro conocido que ha asistido a la entrevista de La Bichota con Broncano, ya que la presentadora Adela González también ha tenido su momento fan junto a su familia.