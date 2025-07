Rosa dice adiós a Pasapalabra "enamorada" después de 156 programas con Manu: "Ha sido genial"

Rosa se despide de Pasapalabra estando "enamorada". Así lo confesó la gallega este miércoles, tras compartir 156 programas con Manu. "Ha sido genial. Me lo he pasado muy bien", aseguró.

La profesora de Lengua y Literatura pronunció estas palabras en el adiós a los invitados de Pasapalabra. En esta ocasión fueron Marta Poveda, Jimmy Barnatán, Mariano Peña y Belinda Washington. El primero en despedirse de los famosos fue el madrileño, que pronunció su ya clásico poema, jugando con los nombres y apellidos de los invitados. Y otra vez lo volvió a bordar. "Voy abrir la pobeda con Marta, que ha estado genial. También felicitar a esta gente, a esta peña como Mariano. Es una pena no ser de Washington como Belinda, capital de un país de Estados Unidos, que tiene gente como Jimmy Fallon y nosotros tenemos a Jimmy Acertón", pronunció.

Manu se llevó los halagos de los invitados y del público, al igual que Rosa, que intervino a continuación. "También quería despedirme de los invitados. Decir que estoy… Me voy enamorada hoy del equipo que me ha tocado", empezó diciendo en referencia a Marta Poveda y Jimmy Barnatán. "Me lo he pasado muy bien. Habéis jugado fantástico, pero es que además me he sentido muy, muy arropada con vosotros en cámara y fuera de cámara. Ha sido genial", añadió.

La gallega también tuvo palabras de cariño para Belinda y Mariano. "Y a los cuatro deciros que ha sido genial. Gracias por la energía tan bonita que habéis desprendido, tan positiva, tan alegre, tan de verano. Muchísimas gracias", remató.

"Bésame"

Durante la prueba musical de La Pista, la concursante gallega cantó este jueves como pocas veces, dejando boquiabiertos a Manu y a Roberto Leal. "Cómo te sienta el verano. Estás suelta, suelta", le dijo el presentador.

a gallega se desinhibió con una conocidísima canción de Elvis Crespo: "Suavemente". Roberto Leal dio paso a la música y, tras ello, tomó la iniciativa Rosa: “Suavemente… ¡no, espérate! ¿Es esa? Bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez”, dijo cantando. "Cómo te sienta el verano, Rosa. Está suelta, suelta. No es esa, pero me ha encantado esa parte", reaccionó Roberto Leal, que pasó a la siguiente pista: el título dicho con otras palabras.

Manu y Rosa en el Rosco de Pasapalabra / Antena 3

Decía así: el gesto de sonreír tuyo. Y Rosa anduvo de nuevo muy rápido: "Tu sonrisa". También de Elvis Crespo. La gallega se llevó así el duelo frente a Manu. Eso sí, no se animó a bailar, como sí lo hizo en alguna ocasión Manu. Sin ir más lejos, esta semana con Belinda Washington y Mariano Peña.

Último Rosco

El programa de Pasapalabra de ayer empezó con Rosa en la Silla Azul. Después de una mala racha de Manu, en esta ocasión fue la gallega la que tuvo que jugarse la continuidad en el curso frente a un nuevo aspirante, Josemi, un profesor de Inglés y Francés de Madrid, amante de los juegos de rol.

Sin demasiadas complicaciones, Rosa le ganó la partida. El jueves, por ejemplo, que también hubo Silla Azul, Manu tuvo que enfrentarse a una de las eliminatorias más duras y largas en sus 288 programas, con Javier. El economista sevillano llegó hasta la pregunta número doce, una cifra que tan solo alcanzó otro aspirante en todo este tiempo: Daniel, de Zaragoza.

Al Rosco, llegó Rosa con más segundos, gracias a su equipo. Sin embargo, la gallega no estuvo muy acertada. Fue todo el duelo rezagada y cometió dos fallos. El primero fue un error de esos tontos y el segundo, a la vista de que el Rosco ya estaba sentenciado, fruto de arriesgar.