El tremendo troleo de Manu a Roberto Leal que acabó enfadando al presentador de Pasapalabra: "Vaya faltada"

En la prueba musical de La Pista tocó este viernes en Pasapalabrauna canción de 1979. Es el año justo en el que nació Roberto Leal. El presentador del famoso concurso de televisión, que tiene más de 2,8 millones de espectadores, cumplió el pasado 28 de junio 46 años en su mejor momento personal y profesional. Pese a su excelente forma física, el periodista no se ha librado de las bromas.

Manu, el segundo concursante más veterano de la historia del concurso desde su vuelta a Antena 3, ha logrado superar su timidez ante las cámaras y se muestra cada vez más suelto. Así pasó este viernes cuando troleó a Roberto Leal. Le dio en su punto débil: la edad. Cuando el presentador dio paso al pequeño fragmento del tema de 1979 que él y Rosa debían adivinar, el madrileño dijo: "Yo es que cosas tan antiguas...". Fue su particular forma de decir que no tenía ni idea.

Roberto Leal no tardó en reaccionar. "¡Vaya faltada! Sabiendo que es el año en el que yo nací...", señaló con aires de indignación, mientras se llevó las manos a la cabeza. "Me ha dolido hasta a mí", apuntó Sergio Pazos, uno de los últimos invitados al concurso, solidarizándose con el presentador. Quizá para compensarlo, Rosa comentó: "Ya sabes que las canciones modernas no las tengo...".

Finalmente, fue Rosa la que dio en el clavo, cantando "Libertad". La canción era "Un velero llamado libertad", de José Luis Perales. Un clásico.

Manu y Rosa en el Rosco de Pasapalabra / Antena 3

Silla Azul

El programa de Pasapalabra de ayer empezó con Rosa en la Silla Azul. Después de una mala racha de Manu, en esta ocasión fue la gallega la que tuvo que jugarse la continuidad en el curso frente a un nuevo aspirante, Josemi, un profesor de Inglés y Francés de Madrid, amante de los juegos de rol.

Sin demasiadas complicaciones, Rosa le ganó la partida. El jueves, por ejemplo, que también hubo Silla Azul, Manu tuvo que enfrentarse a una de las eliminatorias más duras y largas en sus 288 programas, con Javier. El economista sevillano llegó hasta la pregunta número doce, una cifra que tan solo alcanzó otro aspirante en todo este tiempo: Daniel, de Zaragoza.

Quién ganó el Rosco

Al Rosco, llegó Rosa con más segundos, gracias a su equipo. Sin embargo, la gallega no estuvo muy acertada. Fue todo el duelo rezagada y cometió dos fallos. El primero fue un error de esos tontos y el segundo, a la vista de que el Rosco ya estaba sentenciado, fruto de arriesgar.

"Ay, cómo estoy... Estoy fina", se lamentó, al contestar carquinyols en vez de barquillo en la Q. "Hoja delgada de pasta hecha con harina y levadura, azúcar o miel, y a la que se suele dar forma de canuto" fue la descripción que dio Roberto Leal y que le llevó a fallar.